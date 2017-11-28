Bir Uzay Yürüyüşünde Dünya'ya Bakmak İster misiniz?

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli astronotlar şimdiye kadar 200'ün üzerinde uzay yürüyüşü gerçekleştirdiler ve gezegenimizin olağanüstü görüntülerini kaydettiler.

NASA astronotu olan Randy Bresnik, geçtiğimiz ay yaptığı uzay yürüyüşü sırasında bir GoPro'yla kaydettiği görüntüleri yayınladı. Yayınlanan videoda, öncelikle kendisini güvene alan Bresnik, bir süre mavi gezegenimize baktı, bulutları ve okyanısları süzdü, aydınlık ve karanlığın ince çizgisine göz gezdirdi... Bresnik, kaydettiği görüntüler için "gezegenimizin güzelliğini hatırlatan" büyüleyici bir görüntü ifadelerini kullandı.

Peki astronotlar neden uzay yürüyüşleri yaparlar? Bunun elbette birçok cevabı var ama genellikle, ekipman testleri ya da bilimsel bir araştırma için diyebiliriz. Bu yürüyüşler için astronotlar dünyada aldıkları eğitimlerde oldukça zorlu şartlara maruz kalıyorlar. Sanal gerçekliği kullanan astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun su altı kopyasında 12 metre derinliğinde antrenmanlar yapıyorlar.

Bresnik bu gezilerden üç tane yaptı ve bizim için çektiği videodaki görevi labaratuvarla ilgiliydi. Canadarm2 adı verilen ISS'in en önemli araçlarından olan robot kolu yenileyen Bresnik, harika görüntüler eşliğinde ve elbette büyük bir sessizlikle beraber biraz 'hava aldı'. Siz de böyle bir uzay yürüyüşü yapmak ister miydiniz? Ya da bir soru daha sorarsak uzayda olsanız ne yapmak isterdiniz?