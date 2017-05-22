Bir Videoda Samsung Galaxy Note 8'in Tasarımı Sızdırıldı!

Samsung'un yeni amiral gemisi Note 8'in tüm tasarımı gün yüzüne çıktı. Olmasını beklediğimiz -ve umduğumuz- birçok özellik Note 8'de yer alıyor.

Samsung’un geçen sene patlama yaşadığı Note serisi, Note 8 ile yeniden piyasalara dönüyor. Yılın ikinci yarısında duyurulması beklenen Note 8’in 3D olarak basılan modeli Çin’in sosyal medyası Weibo’da göründü. Galaxy Note 8 için 3D baskılı modelleri telefonun Galaxy S8’i andıracağını gösteriyor. Note 8 ile ilgili daha önceden gelen bilgiler, 6.3 inçlik ekran panelini sahip olduğunu gösteriyor.

Note 8 ile iyiden iyiye phablet boyutuna ulaşacak Note serisi, birçok yeni özelliği başarılı şekilde sunmayı hedefliyor. Telefonun arka panelinde çift kameranın yanında standart LED flaşı ve iki ana kamera lensinin hemen altında kalp hızı monitörü gözüküyor. Telefonun ön yüzüne baktığımızda ekranın üstünde selfie kamerası ve iris tarayıcı için birkaç yuva bulunuyor. Note 8’in genel tasarımı 18.5:9 en boy oranında olacak. Galaxy S8’de olduğu gibi neredeyse çerçevesiz eğik bir ekranla gelecek telefonun arka kapağında yer alan işleme, Note 8’i diğerlerinden ayıracakmış gibi duruyor.

Galaxy S8’de gördüğümüz gibi Note 8’de de Bixby düğmesini görüyoruz. Corel Blue S kalemle gelmesi beklenen telefonun, kalem ucunda ufak daralma dışında Galaxy Note 7 kalemiyle benzer özellikler taşıyor. Note 8, 2017’nin ikinci yarısında piyasaya sürülecek. iPhone 8’ler ile birlikte çıkacak yeni Note modeli, Apple’ın piyasasına ortak olmaya çalışacak. Galaxy Note 8'in 3D tasarımının tanıtıldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.