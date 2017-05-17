Bir VR Geliştiricisi Tavuklar İçin Sanal Dünya Geliştirdi

Bir VR geliştiricisi hayvan besiciliğinin kalitesini arttırmak amacıyla tavuklar için sanal dünya geliştirdi.

Hayvan besiciliği artık yeni bir seviyeye geçiyor. "Second Livestock" adındaki bu sistem tavuklara sanal bir dünyada sonsuz alan sağlıyor. Bu dünya, aynı çoklu oyunculu oyunlar gibi tasarlanmış ancak sadece tavuk içermekte. Projenin son hali bu şekilde olacak:

Yapılan röportajda Second Livestock'un kurucusu ve Iowa State Universitesinde profesör olan Austin Stewart bu sanal dünyanın tavuklar üzerinde sosyal bir deney olduğunu belirtti. "Biz de yediğimiz tavuklar gibi kafeslerde yaşıyoruz." diyen Austin Stewart, bu projeyi sadece tasarım projesi olarak görmediğini ve insanların şu anki hayvan besiciliği sistemine dikkatlerini çekebilmek için yaptığını da ekledi.

Sanal dünyada tamamen özgür olan bu tavuklar gerçekte aslında yan yana bulunuyor. Ayrıca bu sanal dünya tüm gerçek dünya senaryolarını da içeriyor. Bu sanal dünyada tavukların su içmesi için bulunan yerler olduğu gibi sürüngenler bile bulunmakta. Fakat tabiki bu sanal dünyada tavuklara zarar verebilecek canlılar yok.

VR destekli tavuk yetiştiriciliği daha İnsancıl bir yöntem mi?

Bu sanal dünya sadece bir düşünce olduğu gibi tavuklara VR gözlükleri takmak için de bazı izinler almak gerekiyor. Fakat ne olursa olsun bu düşüncenin ciddiye alınması gerekiyor. Bu yeni sistem tavuklara da üreticilerine de faydalı olabilir. Üretim kalitesini arttırarak tavukların açık dünyada gördükleri zararlardan oluşan kayıpları da önleyebilir.

Austin Stewart, "Açık dünyada dolaşan tavukların bacakları kırılabiliyor ve çeşitli zararlar görebiliyorlar. Hangisinin iyi olduğu tartışmak gerekli." diye ekledi.