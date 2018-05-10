Yabancı Dili Anadil Gibi Öğrenme Kaç Yaşa Kadar Mümkün?

Araştırmacılara göre bir yabancı dili anadilimiz gibi öğrenme yeteneğimizin kaybolması, eskiden sanıldığının aksine çok küçük yaşlarda değil; 18 yaşımızda gerçekleşiyor.

Yabancı dil öğrenme yeteneği, insandan insana değişen bir şey elbette. Fakat genel olarak bakıldığında da, hangi yaşlardan sonra dil öğrenme yeteneğimizin düştüğü yönünde ortalama bir sonuca ulaşabiliyoruz.

İnternet üzerinden yürütülen bir deneyde, WhichEnglish? adlı bir proje, keyifli bir test olarak yayın hayatına başlamıştı. Dünya genelinde pek çok insanın çözdüğü test, İngilizce'yi hangi ülkenin insanı olarak öğrendiğini tahmin etmeye çalışıyordu.

38 farklı anadilden insanın çözdüğü, sadece Facebook üzerinden bile 300 binden fazla kez paylaşılan testin sonucunda elde edilen verilere göre, bir dili anadil gibi öğrenme yeteneğimiz 18 yaşımıza kadar hayli yüksek oluyor; fakat bu yaştan sonra hızla kayboluyor.

Uzmanlara göre bunun nedeni bu yaştan sonra artık üniversite ve iş hayatının işin içine girmesiyle, yabancı dil öğrenmeye ayrılabilecek zamanın ve imkanın bir hayli azalması. Bunun dışında anadilin kuralları da beyne iyice kazındığı için, ikinci bir dilin yapısını anlamak ve benimsemek daha da güçleşiyor; yani beyin bir nevi elastikliğini kaybediyor.

Tüm bunlar 20'li yaşlarınızda veya daha sonrasında kesin olarak hiçbir dili çok iyi öğrenemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Özellikle kelime dağarcığı anlamında bu yaştan sonra bile iyi bir gelişim kaydetmek mümkün; fakat akıcılık ve aksan gibi konularda yapılabilecek pek bir şey kalmıyor.

Araştırmada ulaşılan bir başka sonuçsa dil dersleri almaktansa o dile maruz kalmanın (o dilin konuşulduğu ülkede bir süre kalmak gibi) çok daha etkili olması.