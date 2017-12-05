Yapay zekaların önlenemez yükselişi, müzik sektörüne de yansımaya başladı. Son olarak bir yapay zeka, black metal müzik türünde “Coditany of Timeness” isimli bir albüm yayınladı.

Yapay zekalar son 2 yıl içerisinde inanılmaz bir gelişme gösterdi. Normal bir çocuğun büyümesi gibi her şeyi adım adım yapan yapay zekalar, 2 yılın sonunda artık müzik piyasaları için şarkı albüm çıkartacak konuma bile geldiler. Günümüzde en zor müzik türlerinden birisi olan “Black Metal” türü için toplamda 5 şarkıdan oluşan “Coditany of Timeness” başlıklı bir albüm çıkartıldı. Bu albümün en önemli özelliği, yukarıda belirttiğimiz yapay zeka tarafından geliştirilmiş olması.

CJ Carr ve Zack Zukowski tarafından yürütülen bir projeye göre, Timeline ve Wisdom Trippin gibi 5 algoritmik şarkı üretildi. Black Metal gibi, müziğin en sert türlerinden birini icra eden yapay zeka, bu albümü yaparken Krallice isimli müzik grubunun Diotima albümünü örnek aldı.

Projede Diotima’da yer alan şarkılar küçük parçalara bölündü ve yapay zekanın bu parçalardan ayrı bir şarkı yapması istendi. Projeden sorumlu CJ Carr ile yapılan röportajda, çalışmaların ilk dönemlerinde yapay zeka daha çok “gürültülü” anlamsız sesleri çıkarmış, ancak 3 gün içerisinde denediği 5 milyon kadar denemenin ardından bu süreci daha sofistike hale getirmeyi başarmış. Yapay zekanın nasıl bir teknoloji kullandığını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Yapay Zekalar Sanat Dalına Yönelebilir mi?

Makine öğrenimi pek çok şeyi yapabiliyor olsa da, tamamen tahmin edilemeyen sanatsal çalışmalarda nasıl faaliyet gösterecekler? Bu durum, araştırmacıları ikiye ayırmış durumda. Bir kısım yapay zekaların sanatsal ürünler çıkarabileceğini söylerken, bir grup bunun asla olmayacağını iddia ediyor. Peki, sizce “Black Metal” albümü yapmayı başarmış bir yapay zeka, gerçek anlamda sanat yapabilmiş midir, yoksa yalnızca başka bir sanatı taklit mi etmiştir? Ya da şöyle soralım, bir şarkıyı dinleyip bu doğrultuda kendi şarkınızı yazmak sanat mıdır? Yorumlarınızı bekliyorum.