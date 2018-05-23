Kripto paralar ve özellikle de en değerli birim olan Bitcoin, her şeyin dijitalleştiği şu günlerde çoğu insanın teknolojiye ilgi duymasına yol açtı. Temel olarak bir bilgi sahibi olanlardan tutun, Bitcoin’in kitabını yalayıp yutanlara kadar herkesin aklını çorba edecek bir açıklama var. Üstelik bu açıklama bir yapay zekaya ait.

Geçtiğimiz yıldan bu yana sadece Blok Zinciri teknolojisine merak salan dijitalleşme aşığı kişilerin bildiği Bitcoin ve kripto para kavramları, son aylarda pek çok insan tarafından merak ediliyor. Bilgi almak için herkes deliler gibi internete başvururken, yabancı dil bilenler diğerlerine göre biraz daha şanslı olup, daha kapsamlı açıklamalara erişiyorlar.

Temel olarak Blok Zinciri, asla silinemeyen bir deftere yazılan bilgilerin işlenmesiyle çalışan, yazılan her bilginin milyonlarca sistem tarafından doğrulanmak zorunda olduğu bir teknoloji. Kripto paralar ise bu teknolojinin sadece bir ürünü. Dolayısıyla hiçbir devlet otoritesine bağlı kalmayan, değerini sadece üretenlerin ve yatırımcıların belirlediği merkezi olmayan bir ekonomik sistem.

Eğer yukarıdaki tanım yetmediyse, beyninizi arap saçına döndürecek bir video var. Bu videodaki metin, bir yapay zeka yazılımı tarafından hazırlandı. Yazılımın kaynağı ise internette yapılmış binlerce ‘Bitcoin ve kripto para nedir?’ açıklaması:

Bitcoin, şu ana kadar duyduğunuz kadarıyla elektrik enerjisinin en değerli çıktılarından birisi. Tarihteki en büyük yatırım araçlarından birisi olan altından daha değerli bir noktaya geldi.

Bitcoin işlemlerinin nasıl gerçekleştirildiğini anlamak için, 1 ila 30.000 arasında bir sayı seçin. Şimdi seçtiğini sayı tutarındaki parayla biraz Ethereum satın alın.

Yukarıdaki açıklamayla başlayan video, saniyeler ilerledikçe daha da çorba olmaya başlıyor. Kripto paralar ve Blok Zinciri hakkında görüş bildiren pek çok kişinin sözlerinden alıntılar yapılıyor, anlamsızca cümlelerle bütün bilgiler birbirlerine giriyor.

Yapay zekalar anlaşıldığı üzere henüz dijital çağın en büyük buluşlarından birisi olarak lanse edilen Blok Zinciri teknolojisini açıklayamıyorlar. Bir genelleme yapmak belki hata olacak fakat bu video kadar işi karıştıran bir açıklama görmeniz çok zor.

Yine de hala Bitcoin ve kripto paraların nasıl çalıştıklarını gerçekten öğrenmek istiyorsanız sizi buradaki içeriğimize davet edelim.