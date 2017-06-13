Bir Yarışçının Fizik Kurallarıyla Dalga Geçtiği Anlar!

Motosiklet yarışları hem izleyiciler hem de pilotlar için heyecan verici anlara sebep olurlar. Ancak bu görüntülerde göreceğiniz kurtuluş anı, fiziğin ince detaylarını gözler önüne seriyor.

James Hillier, profesyonel bir motosiklet yarışçısı. Isle of Man TT yarışlarının en iddiali pilotlarından olan Hillier, bu sene düzenlenen yarışın hemen başında yüksek süratle öne atılmayı başardı. Beşinci viteste giderken bir viraja yüksek hızda yakalanan pilot, birden dalgalar çizmeye başlayan motorunu esrarengiz bir şekilde sabit tutmayı başardı. Saniyelerin ve hatta saliselerin önemli olduğu o anda Hillier, fiziğin momentumla ilgili bütün kurallarıyla resmen dalga geçti.

Kendisi korku dolu anlarını yarışın ardından şu şekilde paylaştı:

Yarışçının girdiği viraj, etabın Ballagarey virajı olarak biliniyor. Yolun yapısı ve açısı bakımından pilotları oldukça zorlayacak şekilde dizayn edilmiş. Son anda hayatını kurtaran James Hilliet ise yarışı altıncı sırada bitirdi.

Hillier'in muazzam hızlarda bir viraja girerken kontrolü nasıl ele aldığını hemen aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz: