Bir Yaşındaki No Man's Sky'a Büyük Bir Güncelleme Geliyor!

Bir yıl önce oyunseverleriyle buluşan No Man's Sky ilk günkü kadar popüler olmasa da yeni bir güncelleme ile eski popülerliğine dönmeyi amaçlıyor.

No Man's Sky, bir yıl önce Kuzey Amerika'da piyasaya sürüldü ve yayınlanması aşırı miktarda 'merak' içeriyordu. Çünkü ilk bakışta oldukça orjinal bir oyundu ve birçok olanak sunuyordu. Ancak oyunseverlere sunulmasının ardından küçük bir hayal kırıklığı yaşattı. Bunun nedeniyse oynayan kişiler bir süre sonra 'sıradanlıktan' bıkıyordu. Aradan uzun bir süre geçti ve oyununun geliştiricileri sessizliğini korudu ancak artık yeni dev bir güncelleme ile her şey değişebilir.

No's Man's Sky alt dizini ile paylaşılan bir mesajda, Hello Games şefi Sean Murray, tüm bu aylar boyunca hâlâ oyuna giren oyuncu tabanını ele alıyor ve mesajında yeni güncellemeyi "Atlas Yükseliyor" olarak adlandırılıyor. En önemlisi, bu yeni güncelleme hikayeyi biraz ilerletiyor.

Murray, "Oyunun 1.3 güncellemesi bu hafta piyasaya çıkacak ve No Man's Sky oyuncularının tümüne ücretsiz olarak sunulacak. Buna Atlas Yükseliyor diyoruz. No Man's Sky'ın ana hikayesini iyileştirmeye odaklanıyor ve portallar kullanarak konumlar arasında hızlı seyahat etme yeteneği ekliyor." dedi.

Bu yeni hızlı seyahat özelliği, muhtemelen geri izleme işleminden bıkmış oyuncular tarafından memnuniyetle karşılanacak, ancak bu güncellemenin ilk hedefi kesinlikle ana hikaye. Güncellemenin bu hafta hangi gün çıkacağını da çok kısa süre içinde öğrenmiş olacağız.