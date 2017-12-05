Bir Yazılım Hatası, 19 Rus Uydusunu Havaya Uçurdu

2016’nın Nisan ayında gerçekleştirilen Soyuz 2.1a roketinin fırlatılma sorunlarından sonra sonraki deneme de başarısız oldu.

Rusya’nın Çin sınırındaki Amur bölgesinde inşa edilen ve ülkenin ilk bağımsız sivil uzay üssü olan Vostoçnıy uzay üssünden, geçen yıl nisan ayında fırlatılan Soyuz-2.1a füzesinin ardından yeni bir füze daha fırlatıldı.

Rusya, 28 Kasım'da Soyuz-2.1B füzesiyle uzaya fırlattığı ve toplam 19 uyduyu içeren "Meteor-M" uydusu ile irtibatı kaybetti. Soyuz 2.1b roketinin Fregat üst aşaması yükünü itmek yerine yanlış yönde ateşlendi ve uyduları bir alt yörüngesel güzergaha göndermesi gerekirken Dünya atmosferinde yanmalarına sebep oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı daha önce Soyuz-2.1b füzesi ile fırlatılan askeri uydunun yörüngeye başarıyla ulaştığını duyurmuştu

Yapılan hata iş işten geçtikten sonra anlaşıldı

Bir yazılım hatasının, uyduları yerleştirecek roket olan Fregat üst aşamasının kendini yönlendirememesine sebep olduğu belirtildi. Rusya Federal Uzay Ajansı, Rusya'nın Çin sınırında bulunan Vostoçniy üssünden bugün fırlatılan Meteor M uydusu ile temas sağlanamadığı belirtildi. Uydunun okyanusa düştüğü tahmin ediliyor.