Bu Kısa Bilim Kurgu Filmi Size Bir Yerlerden Tanıdık Gelecek

Doğanın detaylarıyla başka bir gezegeni tanımlayan bu muhteşem bilim kurgu filmini izleyin.

Eskiden görsel efekt kullanılan bilim kurgu filmleri gözümüze fantastik filmler gibi gelir ve efektler, filmlerdeki tüm gerçekliği al aşağı ederdi. Bugünlerde bilim kurgu sineması görsel efektlere, yani CGI'lara güvenme eğilimi gösteriyor. Güvenmesi ve son birkaç kült yapımın tamamen bağımlı kalması hiç şaşırtıcı değil. Avatar ile başlayan 'sıfırdan bir gezegen yaratıp filmi aslında hiç var olmayan görsellere dayandırma' furyası, görünüşe göre artık uzun süre devam edecek.

Kitap okurken söz konusu fantastik olgular her insanın zihninde farklı canlanırlar. İş bu fantastik olguları sinema perdesine aktarmaya gelince, çoğu zaman bir ya da iki kişininin -yönetmenin- hayal gücündekileri izler ve ona güvenmek zorunda kalırız. Yani zihnimizden oldukça uzaklaşmak zorunda kalıyoruz.

Kinsetsu adında makro görüntüleme teknikleri ile çekilmiş bu kısa bilim kurgu filmi, farazi olarak başka bir gezegendeki hayatı iki dakika içerisinde ve bilim kurgu temelinde sunmayı vadediyor. Planet 9’da yaşamın nasıl olacağını öngören yazar Clemens Wirth, görsel efekt uygulamalarının şaha kalktığı bu dönemde gezegenimizdeki ayrıntıları kullanarak, bize son derece yabancı gelen bir gezegeni tasvir etmeyi başarıyor. Ustaca kullanılan sesler, filmi tekrar tekrar başa sarmanıza sebep olacak. Fazla uzatmadan sizi yapımla baş başa bırakalım: