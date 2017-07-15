Asalak Balık Kazası Otoyolun Sümükle Kaplanmasına Neden Oldu

Asya ülkelerinde akşam yemeklerine meze olan sümük kusan asalak balıkların binlercesi, Oregon’daki otoyolda ortalığa saçıldı.

Hayalet avcıları filminden bir sahnede değil, bilakis gerçek hayatta, 14 Temmuz’da yaşanan, tarihin en tuhaf trafik izdihamlarından birine yol açan bu sahnede, Oregon otoyolunda binlerce balık taşıyan bir kamyon kaza yapınca, tüm yol ve en az bir araç sümükle kaplandı.

Suçlu kim biliyor musunuz? Kısmen yılana benzeyen, derin denizlerde çöpçülük yapan ‘Asalak Balıklar’. Bu balıkların en tipik özellikleri, av olmaktan kurtulmak için bir anda oldukça yüksek miktarlarda sümüksü madde salgılayabilmeleri. Pacific Northwest bölgesi, Güney Kore’nin de dahil olduğu bir çok Asya ülkesinde mükellef sofraların olmazsa olmazı olan bu balıkları temin eden birkaç balıkçıya ev sahipliği yapıyor.

Kaza sonrasında yolun ortasını büsbütün kaplayan sümüksü maddeyi temizlemek için Oregon Ulaşım Birimi’ne ait küçük bir buldozer kullanılmış. Tabii balıkların çoğu da kaza esnasında mevta olmuşlar.

Asalak balıkların bulundukları doğal deniz florası ortamında salgıladıkları bu gizli silahın başka kullanım alanları da var.

Biomateryal araştırmacısı Douglas Fudge “Bu balıkların salgıladıkları sümüksü madde, kendilerini diğer balıklara karşı etkin şekilde korumalarını sağlıyor. Oldukça hızlı bir şekilde salgılanan sümüksü madde aynı zamanda yüksek derecede yapışkan bir özelliğe sahip olduğu için saldırgan balığın (örneğin köpek balığı) çenesini tıkayarak, kaçmasına neden oluyor” diyor.

Geriye bir soru kalıyor: Ortada köpek balığı yokken neden bu denli yüksek miktarda sümüksü madde salgıladı bu iğrenç yaratıklar? Söz konusu balıkları ‘Pasifik Asalakları’ olarak tanımlayan Fudge, balıkların aynı zamanda stres olduklarında da bu maddeyi salgıladıklarını belirtiyor.

Bir başka ihtimalse, akvaryum tanklarının içerisinde taşınmakta olan balıkların kaza öncesinde sümüksü maddeyi salgılamış olmaları. Zira bu balıkları sümük kusmadan taşımak, oldukça zor.

Bereket ülkemizde sofraları süsleyen bir yiyecek çeşidi değiller. Aksi takdirde yeterince özensiz nakliyatın yapıldığı memlekette ortalığı ‘sümük’ götürürdü.