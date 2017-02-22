Henüz uzaylıları ya da Dünya benzeri yaşam koşullarını barındıran bir gezegen bulmuş değiliz. Fakat yeni keşfedilen bu 7 gezegen, pek çok gizemle dolu.

Araştırmacılar, tıpkı bizim Güneş Sistemimize benzer, merkezinde bir yıldızın bulunduğu ve bu yıldızın çevresinde dönen, boyut olarak da Dünya'ya oldukça yakın olan 7 farklı gezegen keşfettiler.

Bu 7 gezegende de sıvı şekilde su olduğunu düşünen bilim insanları, içlerinden 3 gezegende de yaşama elverişli alanlar bulunduğunu var sayıyorlar. Bu gezegenlerin çevresinde döndüğü yıldız ise Dünya'ya 40 ışık yılı uzaklıkta soğumuş bir yıldız olan Trappist-1.

NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu ile keşfedilen gezegenler hakkında bazı açıklamalarda bulunan Liege Üniversitesi profesörü Michael Gillion, gezegenlerin birbirlerine oldukça yakın olduklarını, ayrıca merkezdeki yıldızın soğukluğu sebebi ile ılıman yapıda olan bu gezegenlerde sıvı şekilde su, hatta yüzeylerinde yaşam bile barındırabileceklerini söylemekte.

NASA bu zamana kadar gerek boyut olarak, gerekse tahmini yaşam koşulları olarak Dünya'ya benzeyen pek çok gezegen keşfetmişti. Fakat hem birbirlerine yakınlıkları, hem de Dünya'nın boyutu ile olan benzerlikleri nedeni ile bu gezegenlerin keşfi, uzay araştırmaları adına oldukça ayrı bir yere sahip.

Gezegenlerde sıvı şekilde su bulunduğu konusunda fikir birliği yapan araştırmacıların bir sonraki hedefi, başta oksijen olmak üzere yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli gazların izine rastlamak. Bu konuda bilim insanlarının güvenliği şey ise Hubble'ın James Webb Uzay Teleskobu.

Şu an için gezegenler hakkında söylenenler ve yapılacak araştırmalar yolun oldukça başında diyebiliriz. Ancak şimdiden elde edilecek sonuçlar ve bu yeni gezegenlere dair öğreneceklerimizi merakla bekliyoruz.