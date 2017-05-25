Bir Yolcunun Wi-Fi Ağı İsmi Yüzünden Uçak Kalkamadı!

Uçaktaki bir yolcunun açtığı Wi-Fi ağı ismi, uçağın yapacağı uçuşun iptal olmasına sebep oldu.

Uçakta bir yolcu tarafından tespit edilen şüpheli Wi-Fi ağı ismi sebebiyle pilot, uçuşu iptal etti.

Olay Cancun Meksika'dan, İngiltere'ye uçmak için hazırlanan Thomson Hava Yolları uçağında gerçekleşti. Uçağa binen bir turist uçakta "Cihadist Cell London 1" isimli bir Wi-Fi ağı olduğunu fark etti. Bu şüpheli durumu fark eden turist kabin görevlilerine haber verdi ve araştırmalar başlatıldı. Araştırmaların sonucunda kimse suçunu itiraf etmediği için polis çağırıldı.

Polisin, yolcuların tüm elektronik eşyalarını kontrol etmesi için uçuş 2 saat ertelendi. Güvenlik ekipleri uçağa gelmeden önce Wi-Fi ağı çoktan kapatılmıştı ve koklayıcı köpeklerin de kullanıldığı bu 2 saatlik arama sonucunda herhangi bir şüpheli durum bulunamadı.

Pilotun gerçek rötar sebebini yolculara açıklaması sonrasında yolcular paniklemeye başladı. Bu durumun daha yeni yaşanan Manchester Arena saldırısından hemen sonra olması da insanları iyice korkutmuştu. Yolcuların açıklamalarına göre 1 saat süren aramalar boyunca yolculara su ve yemek dahi verilmedi.

Pilot ise, "Bir yolcunun telefonundan şüpheli isimde Wi-Fi ağı oluşturuldu. Bu gibi durumları biz fazlasıyla ciddiye alıyoruz. Bu şakasının bile kabul edilemeyeceği durumu güvenlik ekiplerine bildirmek zorundaydık." diye belirtti.

Sonuç olarak bu isimde yayın yapan cihaz bulunamadı, uçuş iptal oldu ve yolcular otelde konakladılar.