Atari Salonlarındaki Oyun Makinesinin İçini Açıp Neler Olduğunu Gösteren Video

Kapalı kutuların için, kapıların arkasını daima merak ederiz. Peki bir Arcade Oyun Makinesinin içinde ne var? Bir baba-oğul, açtıkları YouTube kanalında oyun makinesini parçalayarak, bu soruyu cevaplıyorlar!

İnsanı diğer canlılardan ayıran en büyük özelliklerden biri yüksek derecede meraka sahip olmasıdır. Diğer memelilerde de büyük bir merak görülür, ancak bugüne dek Mars’ta koloni kurmaya çalışan herhangi bir maymunla karşılaşmamışsınızdır muhtemelen. Meraklı bir baba ve oğlu “What’s Inside” yani “İçinde Ne Var?” isimli bir YouTube kanalı oluşturmuş. Üstelik de çektikleri videolardan biri, içinde 80’lerin ünlü oyunu olan bir Arcade Oyun Makinesi’nin içini incelemek.

Baba, bugünkü çocukların çok şanslı olduklarını ve iPad gibi araçlarla her türlü oyuna erişebildiklerini anlatıyor. Sonra da çocuğunun elinden tabletini alarak, onu bahçeye çıkardıkları Arcade makinesini parçalıyorlar.

Sanayii tipi elektrikli testereyle zar zor açabildikleri makinede ilk olarak üst bölmedeki iki ampul ve hoparlör, alt bölmedeki bombeli ekran tüpü dikkat çekiyor. Sol tarafta ise böyle bir oynunu mümkün kılan board mevcut. Boyutuna bakıldığında 4-5 tablet büyüklüğünde. O günkü bilgisayar teknolojisinin nasıl da az gelişmiş olduğunu gözler önüne seriyor!

Bu ana parçaları makinenin içinden adım adım çıkardıktan sonra, baba oğul kasayı dağıtmaya başlıyorlar. İçinde paraların düştüğü kutuda herhangi bir bozukluk bulamıyorlar. Joystick’i, ekran koruyucuyu ve diğer ufak tefek parçaları içinden çıkarıyorlar. Videonun sonunda ise tüm izleyiciler için ekranı balyozla kırıyorlar. Videoya buradan erişebilirsiniz.