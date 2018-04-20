Hindistan’da yaşayan Khomdram Gambhir Singh isimli Hintli adam 26 yaşındayken evi terk etmiş ve bir daha geri dönmemişti. 40 yıldır ailesinden habersiz yaşayan Singh, bir sokak sanatçısına söylediği şarkı üzerine ailesi ile kavuştu.

Hindistan’ın Mumbai kentinde yaşayan ve 66 yaşında olan Khomdram Gambhir Singh, 1978 yılında 26 yaşındayken evden ayrılmış ve bir daha asla geri dönmemişti. Ardından Hindistan’da yaşamına devam eden Singh, bir sokak fotoğrafçısı tarafından fark edildi. Sokak sanatçısının kamerasına bir şarkı söyleyen yaşlı adam, muhtemelen olayların buraya varacağını hiç düşünmemişti. Ancak her şey, sokak fotoğrafçısının videoyu YouTube kanalında yayınlaması ile başladı.

1978 yılında Imphal’de yaşayan Khomdram Gambhir Singh, söylentilere göre mutsuz bir evlilik hayatı yaşamış ve çareyi evden ayrılmakta bulmuştu. Sonrasında Hindistan’ın Mumbai kentine yerleşen 66 yaşındaki adam, geçimini dilenerek veya günlük ücretli işlerde çalışarak sağlamıştı. Ardından yaşlı adam sokakta bir sokak sanatçısı ile tanışarak ona bir şarkı söyledi. Yaşlı adamı çok beğenen Shakir isimli sanatçı ise bu videoyu YouTube kanalına yükledi. Video ise kısa zamanda 55.000 kişi tarafından izlenerek popüler oldu.

YouTube kanalında yayınlanan videoyu şans eseri Khomdram Gambhir Singh’in akrabaları da izlemişti. Ardından Sing, akrabaları tarafından kötü bir halde tren garında bulunarak ailesi ile kavuşturuldu. 40 yılın ardından ailesi ile görüşen ve memleketi Imphal’e dönen yaşlı adamın hayatı adeta bir YouTube videosu ile değişti.