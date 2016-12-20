Bir YouTuber, Apple'ın AirPods'ları İçin Sıra Dışı Bir Test Yöntemi Denedi

Apple AirPods, Youtuber'lar tarafından test edilmeye başlandı. Daniel Garcia isimli bir kullanıcı, test ederken farklı bir yöntem izlemeyi tercih etti.

Apple AirPods, YouTuber’lar tarafından test edilmeye başladı. Daniel Garcia isimli YouTuber ise diğerlerinden farklı bir yöntem izledi. AirPods’u ile ormanlık, engebeli bir arazide yol alan Garcia; konfor, güvenlik pil ömrü gibi özellikleri fitness şartlarında test etti.

Sonuçlar tatmin ediciydi, AirPods koşu boyunca kulaklarında kaldı. Ses kalitesinin beklediğinden daha iyi olduğunu söyleyen Garcia, AirPods’un kulaklarından düşecekmiş hissi verdiğini de kaydetti. Bir saat boyunca müzik dinleyerek koşmasına ve tempolu yürüyüş yapmasına rağmen, şarjı %100’den %84’e düştü. Apple, 5 saat aralıksız müzik dinlenebileceğini iddia ediyor.

AirPods’un ABD fiyatı 159 dolar. ABD’liler bu fiyatı çok yüksek buluyor, ancak Apple fiyat politikasında değişiklik yapmayacak gibi görünüyor. Yüksek fiyata rağmen kulaklıklar, kalitesini konuşturuyor. Aşağıda Daniel Garcia’nın incelemesini izleyebilirsiniz.