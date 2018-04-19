Kanalında askeri yiyecekleri test eden Steve1989MREInfo, son videosunda II. Boer Savaşı’ndan kalma 117 yıllık sığır etini test etti.

YouTube, tartışmasız bir şekilde dünyanın en büyük video paylaşım platformu ve her gün milyonlarca insanın video yüklediği bir platformda kendinizi ön plana çıkarmak istiyorsanız, dikkat çekici bir şeyler yapmak zorundasınız. Steve1989MREInfo YouTube kanalının sahibi olan Steve de tam olarak öyle yaptı.

Steve’in videosu için ilginç bir fikri vardı; 1902 yılında sona eren II. Boer Savaşı’nda İngiliz askerlerine dağıtılan konservelerde yer alan yiyeceklerin tadına bakmak. Fakat bunu yeni üretilmiş yiyeceklerle değil, II. Boer Savaşı’ndan kalma 117 yıllık bir konserveyle gerçekleştirecekti. Zaten kim 117 yıllık bir yiyeceğin tadını merak etmez ki?

Tahmin edebileceğiniz gibi konserveler, askerin savaş şartlarındaki kalori ve karbonhidrat ihtiyaçlarını gidermek için tasarlandı. Dolayısı ile lezzetli ve taze yiyecekler değil, mümkün olduğunca bozulmayacak fakat askerlere gerekli gücü sağlayacak yiyecekler bulunuyor. İşlenmiş ve toz haline getirilmiş sığır eti gibi.

Konservenin üzerinde bir de askerin sığır etinden çorba yapabilecekleri bir tarif bulunuyordu. Steve bunu da denedi, söylediğine göre pek de hoş bir tat almamış. Daha da ilginci; bu video Steve’in denediği en eski yiyeceği göstermiyor. Steve daha önce de 1861-1865 yılları arasında gerçekleşen Amerikan iç savaşından kalma bisküvileri test etmişti.