İnternet ünlüleri, toplumsal açıdan yaşanabilecek en büyük sıkıntılardan birisi olan intikam pornosu tehditleriyle karşı karşıya kalıyorlar. YouTube kanalı olan BriaAndChrissy’deki iki kafadardan birisi olan Chrissy Chambers, kendisini mağdur eden eski sevgilisine karşı emsal sayılabilecek bir zafer kazandı.

YouTube, son yıllarda içerik yönetimi ilkeleriyle epey tartışılan bir platform haline geldi. Çocukların gelişime negatif etki edecek içeriklerin gün geçtikçe artması, toplumsal kutuplaşma, toplumsa cinsiyet ve bilinçaltı cinsellik göstergelerinin videolarda bulunması kriz yaratıyor.

YouTube’dan ünlenen ve içerik üreticisi olarak tanınmaya başlayan kişilerin karşılaştığı tek zorluk, sadece platformun yoldan çıkıyor olması değil. İnsanlar, neyi nasıl yapmaları gerektiği konusunda kararlar alırken, etik kurallara, ahlaka ve bir insanın gururuna hiç dikkat etmiyorlar.

750 bin aboneye sahip BriaAndChrissy kanalında yayın yapan iki kişiden birisi olan Chrissy Chambers, eski sevgilisinin kurbanı olarak son iki yıldır çözüm yolu arıyor. Chamber, bir porno sitesine, eski sevgilisi ile birlikteyken çekilen görüntülerin, sevgilisinden ayrıldıktan sonra yüklendiği haberini aldı.

Chambers şu anda YouTube kanalındaki tanınan simalardan Bria Kam ile bir ilişki yaşıyor. Times Gazetesi’ndeki rapora göre kendisinin eski erkek arkadaşıyla olan kayıtları, 2008 ve 2009 yılları arasında haberi olmadan çekilmişler. 2011 ve 2012 yıllarında 6 farklı video söz konusu platforma yüklenmiş, bu videolardan bazılarında ise Chambers’ın tam adı ve yaşı başlık olarak verilmiş.

Chambers, ilerleyen dönemde YouTube üzerinden tanınmaya başladıkça, takipçileri bu mağduriyet durumunu ona bildirmeye başlamışlar. Fakat mağdur yayıncı, yaklaşık iki yıldan bu yana yaptığı şikayetlerden hiçbir sonuç elde edememiş.



Chrissy Chambers, sağda.

Times Gazetesi’ne göre söz konusu videolar ABD’de çekilip İngiltere’de yüklendikleri için hukuki bir çıkmazlık yaşanmış. İngiliz yetkililer, ABD’de çekilen görüntülerin suç unsuru olarak sayılması için çok az şey yapabiliyorlar. Nitekim kendisinin son intikam pornosu görüntüleri de İngiltere’de ilgili yasalar yürürlülüğe girmeden yayınlanmış durumda. Yani bir hukuki açmaz da yasaların geriye yürümemesinden kaynaklanıyor.

Yıllarca cezai bir yaptırım yolu bulamayan Chambers, özel bilgilerin kötüye kullanılması, iyi niyeti suistimal, gizlilik ihlali gibi konular uyarınca İngiliz mahkemelerine girip son şansını deneyerek emsal bir dava açtı.

"Bugün aşk birden fazla şekilde kazandı. Mükemmel davacımız Chrissy Chambers, kendisini şu sözlerle ifade etti: Kavga edip kazanabilirsiniz. İyileşeceksiniz ve devam edeceksiniz ve bunları tek başınıza yapmanız gerekmeyecek"

Davayı kazanan Chambers, emsal hareketinin ardından gene örnek olacak bir şekilde, yıllar sonra mahkeme salonlarından zaferle ayrıldı. Cezai yaptırımlara ilişkin net bir açıklama olmasa da kişisel gizliliğin, hukuka yansıması açısından önemli bir dönüm noktasına şahit olduk.