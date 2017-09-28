  • Bir Zam da İnternete: Özel İletişim Vergisi’ne %50’lik Zam!

Bir Zam da İnternete: Özel İletişim Vergisi’ne %50’lik Zam!

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Bir Zam da İnternete: Özel İletişim Vergisi’ne %50’lik Zam!
Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olacak motorlu taşıtlar vergisine yapılan %50’lik zammın ardından ÖİV’ye, interneti de etkileyecek %50’lik bir zam uygulanacak.

Tüm ülkede büyük tepki toplayan MTV’ye yapılan %50’lik zammın ardından Özel İletişim Vergisi’ne de 2018’den itibaren geçerli olacak bir zam uygulandı.
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Farklı alanlarda %25, %15 ve %5 olarak ödenen Özel İletişim Vergisi, önümüzdeki yıl %7.5 standardına bağlanacak. Cep telefonu görüşmelerinden %25, sabit telefon görüşmelerinden %15 ve internet hizmetlerinden de %5 oranında alınan Özel İletişim Vergisi artık %7.5 olacak şekilde tek oranda düzenlenecek. Bu da demek oluyor ki internet erişim hizmeti için alınan %5’lik ÖİV, %50’lik zamla %7.5’a çıkacak.
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Bunun dışında yurt dışında kullanılan internetten de vergi alan kurum, yapılan yeni düzenleme ile bundan vazgeçiyor. Buna göre yurt dışında yapılacak internet kullanımlarında KDV ve ÖİV olmayacak. Bu da operatörlerin yurt dışı hizmeti için uyguladığı hizmet bedellerinde %25’lik bir indirim olabileceği anlamına geliyor.
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