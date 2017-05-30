Bir Zamanlar İnterneti Kasıp Kavurmuş 10 Viral Video

Youtube veya başka platformlarda video izlemek, günümüzde birçok teknoloji kullanıcısı için çok doğal bir durumdur. Ancak bir zamanlar video üretimi bu kadar fazla değildi, yine de viral olabilen videolar mevcuttu. İşte bunlardan 10 tanesi.

Videolar, bugün hayatımızın tam ortasında olan bir medya türü. Ancak bir zamanlar internet yalnızca yazı ve resimlerden oluşuyordu. Hatta bir resmin açılması için dakikalarca ekrana dik dik baktığımız zamanları hatırlıyorum. Halbuki bugün Youtube gibi bir platformun olmasının yanı sıra, “Youtuber”lık dediğimiz ve kabul gören bir meslek bile var! Peki videolar internet ortamında yeni yeni boy göstermeye başlamışken, o dönemin viral videolarına hiç göz atmış mıydınız? İşte bir zamanlar interneti kasıp kavurmuş 10 viral video! 1- Tales For The L33t: Romeo and Juliet 2- Rejected 3- All Your Base Are Belong To Us 4- Strindberg and Helium 5- Peanut Butter Jelly Time 6- Badgers 7- The End of the World 8- Numa Numa 9- The Llama Song 10- Charlie the Unicorn

Kaynak : http://www.makeuseof.com/tag/old-viral-videos-absolutely-need/