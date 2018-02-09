Blok zinciri teknolojisine dayanan ve yaklaşık 10 yıldır alternatif bir para birimi olarak kullanılmak amacıyla, bilgi işlem teknolojileri vasıtasıyla üretilen kripto paralar, pek çok insanın hayatını değiştirdi. Bazı insanlar, sıfırdan milyonlara kavuştu.

Bitcoin’in en değerli kripto para birimi olarak başını çektiği kripto para piyasasının mevcut değeri, şu sıralar 300 milyar doların üzerinde -ara ara 400 milyar dolara yaklaşıyor-. 2018’in başından şubat aynının ilk haftasına kadar yaşanan kriz döneminde bu değer 290 milyar dolara kadar düştü. Fakat Aralık 2017’de, Bitcoin’in %40’ını oluşturduğu hacmin toplam miktarı 600 milyar dolara yakındı.

Bu işe Kasım 2017’den önce giren çoğu kişi elde ettiği kardan zarar etti. Asıl zararı ise Bitcoin’in tavan yaptığı dönemde aceleyle evini arabasını satıp yatırım yapanlar oldu. Kripto para uzmanları ve girişimcileri, zarar eden kişileri sabretmeleri gerektiği yönünde uyarıyorlar.

Elbette bu dünyaya girerken cebinde bir uçak bileti ya da bir işlemci parası olmayan insanlar da vardı. Bunların bir kısmı sadece yatırım yaparak şansını denedi. Arası bilişimle iyi olanlar da kendi kripto para birimlerini üreterek dev şirketlerin sahibi oldular.

Yatırımcı Michael Novogratz:

Goldman Sachs'ın eski yöneticilerinden. Bu şirketten çıkan iki isim dünyanın en zengin kripto para hissedarlarıdan. 2013 yılında yatırımlarına başlayan Novogratz, New York Fed'in uzmanları arasında yer alıyor.

Serveti: 700 milyon ila 1 milyar dolar arasında.

Bitcoin'i dernekleştiren isim Brock Pierce:

Pierce 10-16 yaşları arasındayken Disney'in çocuk filmlerinde rol alıyormuş. Zaten turnanın gözünü bir defa vurmuş ve zamanla oymak istemiş. Şu an Bitcoin Derneği'nin yönetiminden sorumlu. Aynı zamanda Mastercoin, Coinbase ve Ethereum'a da fon sağlamış bir isim.

Serveti: 700 ila 1 milyar dolar arasında.

Ethereum'un kurucularından Anthony Di Iorio:

Dünyanın en değerli ikinci kripto para birimi Ethereum, istikrarını bu isme borçlu.

Serveti: 750 ila 1 milyar dolar.

Bill Clinton'a Bitcoin sattım diyen yatırımcı ve girişimci Matthew Roszak:

Kendisini şanslı ve erkenci olarak tanıtan girişimci, 2011 yılından bu yana bu dünyanın içinde yer alıyor. Kazandığı servetle Blok Zinciri teknolojisi hizmetleri sunan Bloq şirketini ve danışmanlık firması Tally Capital'i kurdu. 45 yaşındaki milyonerin Bill Clinton gibi isimlere Bitcoin sattığı iddiası epey konulmuştu.

Serveti: 900 milyon ila 1 milyar dolar.

Coinbase kurucusu ve CEO'su Brian Armstrong:

ABD'de en çok tercih edilen kripto para borsalarından olan Coinbase'nin kurucusu olan Armstrong, 2012 yılında Coinbase'i kurduğunda 29 yaşına yeni girmişti.

Serveti: 900 milyon ila 1 milyar dolar.

Yatırımcı Matthew Mellon:

Çevresindeki insanları dinlemeyerek kripto para yatırımı yapmaya başlayan Mellon, Ripple'ın ilk yatırımcıları arasında.

Serveti: 900 milyon ila 1.1 milyar dolar.

Yatırımcı Cameron ve Tyler Winklevoss kardeşler:

Teknoloji girişimcisi olan iki kardeşler, Facebook kurcusu Mark Zuckerberg'e telif hakkı ihalali gerekçesiyle 2013 yılında bir dava açıp kazandılar. Elde ettikleri tazminat ile aynı yıl yaklaşık 600 dolar olan Bitcoin'e yatırım yaptılar. Bu yatırım onları Bitcoin pazarının %1'nin sahibi yaptı.

Servetleri: 900 milyon ila 1.1 milyar dolar.

Binance borsasının kurucusu Changpeng Zhao:

41 yaşında, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ın sahibi olan Zhao, Çin'de dünyaya geldi. 80'li yıllarda ailesi Kanada'ya taşındı. İlerleyen yıllarda kripto para dünyasının en büyük borsası olan Binance şirketini kurdu. Her gün milyonlarca insan onun girişimi vasıtasıyla, milyonlarca dolarlık alım satım gerçekleştiriyor.

Serveti: 1.1 ila 2 milyar dolar

Ethereum'un kurucularından Joseph Lubin:

Bir dönem şu sıralar kripto para alışverişine getirdiği yasaklarla tartışılan Goldman Sachs'ın yöneticilerinden olan Lubin, işinden ayrılıp Ethereum para birimini geliştiren ekipte yer aldı. Aynı zamanda 600 kişinin çalıştığı kripto para danışmanlığı hizmeti veren ConsenSys şirketinin kucusu.

Serveti: 1 ila 5 milyar dolar arasında.

Ripple'ın kurucusu Chris Larsen:

Ripple'ın kurucularından Chris Larsen, bugünleri girişimciliğine borçlu. 57 yaşındaki yatırımcı, Ripple'ın şimdiki Yönetim Kurulu Başkanı ve eski CEO'su.

Serveti: 7.5 ila 8 milyar dolar.