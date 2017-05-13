Bir Zamanların Efsane Ses Formatı MP3'ün Fişi Resmen Çekildi!

Müzik dinlemeyi sağlayan cihazlara adını veren, bir dönemlerin en çok kullanılan ses formatı '.mp3' için artık yeni lisanslar alınamayacak ve lisanslar yenilenemeyecek.

Özellikle 2000'li yılların başlarında fazlasıyla popüler olan MP3 formatı o dönemlerde milyonlarca şarkının dijital ortamlarda dinlenebilmesini sağlayan en kaliteli formatlardan bir tanesiydi. Öyle ki bu formatın ismini verdiği MP3 oynatıcılar uzun bir süre yanınızda taşıyarak şarkı dinleyebileceğiniz 'teknoloji harikası' cihazlar olarak hayatımızda yer edindiler.

Tabii teknolojinin gelişmesiyle birlikte AAC gibi MP3'ün çok daha üstünde kalitede ses formatlarının ortaya çıkması ve MP3 oynatıcılar yerine daha kaliteli müziklerin akıllı telefonlardan dinlenebilmesi üzerine bir süredir MP3 formatı ölmüştü. MP3 formatının haklarını elinde barındıran Alman Entegre Devreler Fraunhofer Enstitüsü yaptığı açıklamada MP3 formatının 'resmen' fişini çekmeye hazırlandığının mesajını verdi.

Alman Entegre Devreler Fraunhofer Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre artık MP3 formatındaki dosyalar için yeni lisans tedarik edilemeyecek ve süresi dolan lisanslar yenilenemeyecek. Böylelikle aslında fiilen çoğumuzun hayatından çıkan MP3 formatı tamamen maziye gömülecek. Kısacası, müzik denildiğinde akla ilk gelen format olan MP3 artık olmayacak.