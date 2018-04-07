Ücretsiz Windows Oyunu SkiFree’i PC’nize Yükleyebilirsiniz

Nostalji yapmak isteyenler modern bilgisayarlarına bir zamanların efsane ücretsiz Windows oyunu SkiFree’i yükleyebilirler.

1991 yılında bir Microsoft çalışanı Chris Pirih’in boş zamanlarında geliştirdiği SkiFree, doksanlarda bilgisayarı olan herkes tarafından büyük bir zevkle oynanmıştır. Bu basit oyunda yetiden kaçmak için dağdan aşağı kayarken basit engellerden kaçıyoruz ve en yüksek skoru yapmayı amaçlıyoruz. Pirih tasarlamış olduğu oyun karşılığında tek seferlik bir ücret aldı ve SkiFree Microsoft Eğlence Paketi serisinin bir parçası haline geldi.

Şimdi göründüğü kadar basit olan SkiFree, o zamanların Microsoft Eğlence Paketi serisinde bulunan Solitaire veya Mayın Tarlası gibi oyunlarla kıyaslandığında oldukça gizemliydi. O dönemlerde günümüzün büyük oyun forumları yapım aşamasında olduğu için Google’a sorarak oyunla ilgili ip uçları alma şansınız oldukça düşüktü. Bu sebeple oyunun mantığını da kendiniz çözmek zorundaydınız.

Yavaş gidip birden hızlanarak yetiden kaçıldığında yetişmesi zorlaşıyor muydu veya süreye bağlı olarak sabit bir hızla mı takip ediyordu, bunların hepsini deneyerek öğrenmek oldukça zevkli bir uğraştı. Daha sonra Game Boy Color ve Mac'e eklenen SkiFree’nin kaynak kodu 90’ların ortasında kayboldu.

Neyse ki, Chris Pirih 2005 yılında kaynak kodunu tekrar buldu ve oyunu modern Windows bilgisayarlarda çalışması için güncelledi. Nostalji yapmak isteyenler ve geçmişi merak edenler web sitesinde ücretsiz olarak yayınlanan SkiFree oyununu buradaki linke tıklayarak indirebilir. Evinizin internetinin kesildiği ve mobil verinizin bittiği bir dönemde SkiFree oldukça zevkli bir uğraş olabilir.