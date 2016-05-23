Bundan 10 yıl öncesinin en popüler internet platformlarından olan Myspace’in kurucusu Tom Anderson, şu sıralar oldukça imrenilesi bir hayat yaşıyor.

Öncelikle aranızda Myspace’i bilmeyenler olabilir, onlar için kısa bir tanıtmada bulunalım. Myspace, insanların oluşturduğu kişisel profilleriyle diğer kullanıcılarla iletişim ve arkadaşlıklar kurabildiği, en önemlisi de müzisyenlerin ve grupların kendilerini tanıtma imkanı bulabildikleri bir platform. Aslında hala da öyle, fakat Facebook, Twitter hatta Instagram bile Myspace’in önünü kesmiş ve eski popülerliğinin rafa kalkmasına sebep olmuştur.

Myspace’in kurucusu Tom Anderson, 2005 yılında hisselerini 580 milyon dolar karşılığında satmış ve 2011 yılına kadar da sitede aktif olarak çalışmaya devam etmiş. İşte bu tarihten sonra kendisini tamamen dünyayı gezmeye adayan Anderson, Myspacetom kullanıcı adına sahip Instagram profilinden gittiği yerlere dair imrenilesi fotoğraflar paylaşıyor.

365 bin takipçi sayısına sahip Instagram profiliyle takipçilerine hemen her gün göz zevki yaşatan Tom Anderson’un gittiği birkaç yerden çektiği fotoğraflara aşağıdan bakabilirsiniz.