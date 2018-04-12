Bir Matematikçi tarafından Guinness bira üzerine yapılan bir incelemede, markanın kendine ait bira bardağı ya da geleneksel bira bardağının yerine kokteyl bardağının en iyi sonucu vereceği açıklamasında bulunuldu.

Onlarca yıldır Guinness tarafından yapılan Ar-Ge sürecinde Guinness, gazlı biralar için en uygun bardak tipini belirlemiş, Guinness Bardaklarını bira için en iyi bardak dizaynı sloganıyla kullanıma kazandırmıştı. Bu tasarım kısa zamanda kabul görerek dünya genelinde gerek marka için, gerek diğer köpüklü bira mottosu ile hareket eden firmalar için yaygın bir kullanım oranına kavuşmuştu.

Fakat bu konuyu kafasına takan Huddersfiel Üniversitesi’nde bir araştırmacı olan Matematikçi Profesör William Lee’ye göre ideal bira bardağı Guinness’in ortaya attığı bardak değil. Matematikçi, ideal bardağın büyük boyutlarda bir kokteyl bardağı olduğundan son derece emin.

Zira Professöre göre bunun nedeni Guinness biraların köpürmesi için uygulanan formülün Guinness Topu adı verilen bardakta da işe yaradığını ancak bu etkinliğin seviyesinin daha da arttırılması ve daha hızlı sonuç vermesi için daha fazla eğime ihtiyaç duyulduğunu bu eğime de en uygun düşen bardağın yaygın olarak kokteyllerde kullanılan bardak olduğunu öne sürdü. Bildiğiniz üzere özellikle Almanya’da biranın kalitesi köpüğünün tadı ve ideal yoğunluk oranı ile tanımlanır. Bahsi geçen köpük, işlevsel olarak biranın daha geç ısınmasına ve daha lezzetli bir deneyim sunmasına yardımcı olur.

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