2016 senesinde PS4 için sunulan No Man's Sky, Xbox One için, geçen 2 seneye rağmen bir türlü gelmemişti. Bugün yayınlanan bir video ile, Xbox One kullanıcılarının da artık oyunu oynayabileceği müjdelendi.

Tanıtıldığı andan itibaren büyük kitlelerde merak uyandıran No Man's Sky, çıktıktan sonra ufak hayal kırıklıkları yaratmış ancak zamanla gelen güncellemeler ve yapılan geliştirmeler sayesinde nihayetinde beklentileri karşılamayı başarmıştı. Bir gezgin olarak galaksileri, gezegenleri keşfe çıktığınız ve galaksinin merkezine inmek için kendinizle yarıştığınız bu başarılı oyun, Xbox One'a geçen bunca zamana rağmen bir türlü gelmemişti.

Önümüzdeki aylarda, yapılacak yeni bir güncelleme ile Xbox One kullanıcılarının oynayabileceği oyun, şimdiye kadar yapılan tüm güncellemeleri ve yenilikleri içerecek. Oyunun dağıtımını, 505 Games üstlenecek. No Man's Sky için bu yaz gelmesi beklenen bir diğer yenilik ise 'Next' isimli güncelleme. Oyunun yaratıcısı Hello Games, bu güncellemenin oyuna gelecek en büyük güncelleme olduğunu söylemişti. Xbox One sürümünün bu güncellemeden önce gelip gelmeyeceği henüz kesin değil ancak her koşulda güncellemeyi içereceğini biliyoruz.

No Man's Sky, çıktığı ilk dönemde aldığı eleştirileri kendi lehine çevirmeyi başarmış ve yaptığı güncellemeler ile eksiklerini hızla kapatmıştı. Hello Games'in kurucularından Sean Murray, bu konuya dair yaptığı bir açıklamada, her geçen gün oyunu geliştirdiklerini ve gelen her güncellemenin oyunu bir öncekinden iyi hale getirdiğini, ekip olarak bunun için çok çaba sarf ettiklerini söylemişti. Yine de, halen oyundan beklediğini alamayan oyuncu sayısı bir hayli fazla ve gelecek son güncelleme dört gözle beklenecek gibi görünüyor.