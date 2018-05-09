Microsoft, çıkışının üzerinden 33 sene geçen Windows Notepad için bir süredir (!) beklenen bir düzeltmeyi gerçekleştirecek.

Siz de Windows'u kurduktan sonra Office satın almak istemeyenlerden veya Free Office gibi ücretsiz alternatifleri kurmaya üşenenlerden olabilirsiniz. Bu sebeple, yıllardan beri bir şeyler yazmak isterken, 'Sağ tık, Yeni Metin Belgesi' yöntemine başvuranlardan birisiniz belki de.

Microsoft, gerçekleştirdiği geliştirici konferansı kapsamında, Microsoft Notepad için bir güncelleme gerçekleştireceğini duyurdu. 1985'te piyasaya çıkan Windows 1.0'dan beri giderilmemiş olan ve MacOs ile Linux dağıtımlarından herhangi birini kullananlar için devamlılık arz eden 'satır sonu' problemi yeni sürümle giderilecek.

Windows Notepad'in MacOS ve Linux sürümleri için, geliştiriciler tarafından uzunca süredir şikayet edilen bir problemi vardı: Satır sonlarının kodlama yaparken, otomatik bir biçimde tabir-i caizse saçmalaması. Kodlamalarda son satırlar bildiğiniz gibi her şeyin sonlandığı noktadır. Bu aşamada Notepad, sınırlamaları gereği kodlama yapılırken son satırlar yazılmadı gibi tepkiler gösterebiliyordu.

Windows'un geliştirici ekibinin başı olan Kevin Gallo, konuyla ilgili kısa ve net bir açıklama yaptı: "Notepad'i düzelttik!" Microsoft, Notepad'i, Linux ve MacOS cihazlarında kullanan geliştiriciler için bu şekilde bir müjde geldi: Siz de 'old school' diyebileceğimiz, halen bu 33 yıllık programdan vazgeçemeyenlerdenseniz, Microsoft'un detaylarda dahi yeni dönemde daha dikkatli olacağını belirtebiliriz.