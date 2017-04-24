Samsung, yeni amiral gemisi telefonlarında Infinity ekran yapısından yararlanmıştı. Soluksuz çalışan şirket, şimdi yedinci nesil AMOLED ve katlanabilir OLED mimarileri üzerinde yoğunlaştı.

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S8'in Infinity ekranına övgü yağdı. Ancak The Investor, Samsung'un rehavete kapılmadan 7. nesil AMOLED ve çeşitli OLED ekranlar üstünde çalıştığını iddia etti. Haberde yeni OLED portföyünün "katlanabilir OLED, plastik yongalı OLED ve 800ppi yüksek çözünürlüklü OLED” seçeneklerini içereceği vurgulanıyor.

Yeni AMOLED ekranların üretimine ise 2017 yılının ikinci çeyreğinde başlayacak. Sızan dedikodulara göre Samsung Galaxy Note 8 AMOLED ekran yerine 6.4 inçlik, 18.5: 9 en-boy oranına sahip ve 1440 x 2960 çözünürlük destekli QHD OLED ekran ile donatılacak.

Bu arada Güney Koreli bilişim devi nefes almadan Galaxy X ve Galaxy X1 modelleri üstünde çalışıyor. Söz konusu modellerin “Katlanabilir OLED” ekranlarla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Firma tüm bunlara ek olarak en büyük rakibi Apple'ın muazzam OLED panel talebini de karşılamak zorunda. Kısacası şirket arılara bile gıpta ettirecek bir tempoda çalışıyor.