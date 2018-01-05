Güzel anları yakalamak önemlidir. Tüm güzel anları tek bir karede toplamak daha da güzeldir. Etkileyici kolajlar oluşturmanız için size birbirinden kaliteli 5 ücretsiz kolaj oluşturma programını listeledik.

Birden çok anı güzel anı tek bir kareye sığdırmanın en güzel yolu bir fotoğraf kolajı oluşturmaktır. Böylece en özel anlarınızı tek bir fotoğrafta toplayabilir ve sevdikleriniz ile paylaşabilirsiniz.

Fotoğraf kolajı oluşturmak için pek çok mobil uygulama bulunuyor. Fakat biraz daha özel bir şeyler yapmak ve çalışmanızı daha büyük bir ekranda görüntülemek için masaüstü programları çok daha kullanışlıdır.

İşte size tavsiye edebileceğimiz 5 ücretsiz kolaj oluşturma programı:

BeFunky’nin arayüzü çok basittir. Kolaylıkla fotoğraf kolajları oluşturabilir, çalışmalarınıza çıkartmalar, konuşma balonları, metinler ekleyebilirsiniz. Ayrıca isterseniz fotoğraflarınızı Facebook, Google Drive ya da Dropbox hesabına kaydedebilir, isterseniz de Twitter ya da Pinterest’te direkt paylaşabilirsiniz.

Canva ile kolajlar üzerinde pek çok farklı ayara ulaşabilirsiniz. Boyutlarını ayarlayabilir, döndürebilir ya da fotoğrafları yeniden düzenleyebilirsiniz. Ayrıca kolajları fotoğraflar, simgeler ve şekiller ekleyerek çok daha canlı bir hale getirebilirsiniz.

Fotor ile diğer uygulamalarda olduğu gibi birçok kolaj ayarına ulaşabilirsiniz. Buna ek olarak Fotor’da özel günler için tematik çıkartmalar da bulunmaktadır. Oluşturduğunuz kolajları ister resim dosyası ister PDF olarak kaydedebilirsiniz. Kaydettiğiniz kolajları dilerseniz anında paylaşabilir, dilerseniz de Fotor hesabı açarak Fotor bulut hizmetine kaydedebilirsiniz.

PhotoCollage.com’da dilerseniz sıfırdan bir kolaj oluşturabilir, dilerseniz de önceden oluşturulmuş kolaj şablonlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca PhotoCollage.com’da kolajları oluştururken sosyal medya platformlarının fotoğraf boyutlarına göre önceden belirlenmiş kolaj boyutlarını da seçebilirsiniz. PhotoCollage.com’un en güzel yanlarından biri de ücretini ödeyerek oluşturduğunuz kolajın yüksek çözünürlüklü baskısını sipariş edebiliyor olmanız.

FotoJet ile isterseniz poster, davetiye ya da sosyal medya kartları oluşturabilirsiniz. Fakat bizim için asıl önemli olan konu kolaj oluşturma yetenekleri. Bu çevrimiçi hizmet ile Facebook’ten resimlerini içe aktarabilir ya da bilgisayarınızdan resim yükleyebilirsiniz. Oluşturduğunuz kolajların ne kadar güzel olduğu ise tamamen sizin sanat yeteneğinize kalmış.

Siz kolaj oluşturmak için hangi masaüstü programını kullanıyorsunuz? Tavsiyelerinizi yorumlarda bizimle ve diğer takipçilerimizle paylaşabilirsiniz.