Yeni Netflix Film ve Dizilerinin Fragmanı Yayınlandı

Netflix'in kendi yapımı olan ve bu yıl Netflix kullanıcılarının buluşacağı birbirinden harika dizi ve filmlerin fragmanları yayınlandı.

Bildiğiniz gibi dünyanın en büyük TV platformlarından biri olan Netflix, aynı zamanda "Netflix Original" adıyla kendi dizilerini, filmlerini hatta belgesellerini çekerek kullanıcılarıyla buluşturuyor. En dikkat çeken nokta ise, tüm bu Netflix Original içerikleri TV'de yayınlanan dizilerden belki de daha kaliteli.

Ülkemizde de aktif olarak görmeye başladığımız Netflix, bu yıl yayınlanacak kendi yapımı olan dizi ve filmlere ait fragmanları paylaştı. İşte 2017'de gümbür gümbür gelen Netflix yapımları!

13 Reaons Why

Yapımcılığını ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez'in üstlendiği 13 Reasons Why, Jay Asher tarafından yazılan gençlik romanının diziye uyarlanmış hali olarak karşımıza çıkıyor. Bu dizide intihar etmeden önce neden intihar ettiğini söyleyen bir video çeken ve intihar etmesinde sınıf arkadaşlarının da ne kadar payı olduğunu anlatan gencin hikayesi işleniyor. Dizinin ilk sezonu tüm bölümleriyle 31 Mart'ta Netflix'te olacak.

Fragman:

MINDHUNTER

Jonathan Groff, Holt McCallany ve Anna Torv gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı MINDHUNTER dizisinin ilk sezonu, tüm bölümleriyle Netflix'te yayınlanacak.

Fragman:

GLOW

Fragmanıyla değil ancak yayınlanacağı tarihle ilgili duyuru yapılan videoyla birlikte haberdar olduğumuz GLOW dizisi, Los Angeles'ta güreşçilikle uğraşan bir grup kadının başından geçenleri anlatıyor. Dizi, 23 Haziran'da ilk sezonunun tüm bölümleriyle Netflix'te olacak.

Tarih duyuru videosu:

Dark

Bildiğiniz gibi Netflix sadece ABD'de değil yoğun olarak kullanıldığı ülkelerde de orijinal içerikler yapıyor üstelik bu içeriklerin tüm dünya genelinde izlenebilir olmasını sağlıyor. Buna bağlı olarak Almanya'nın ilk Netflix Original dizisi olma özelliği taşıyan Dark, 2017'nin son aylarında izleyicilerle Netflix'te buluşacak.

Fragman:

Ingobernable

Devlet başkanı eşinin şüpheli ölümünden sonra büyük bir karmaşanın ve mücahadelenin içine giren First Lady'nin başına gelenleri anlatan Meksika yapımı Ingorbernable dizisi Mart ayında ilk sezonunun tüm bölümleriyle Netflix'te yayınlanacak.

Fragman:

War Machine (Film)

Başrolünde ünlü oyuncu Bradd Pit'in oynadığı Netflix Original filmi War Machine, 26 Mayıs 2017 tarihinde Netflix kullanıcılarıyla buluşacak.

Fragman:

Bright (Film)

İki Los Angeles polisinin sürükleyici hikayesini anlatan ve arka planda akıl almaz olayların döndüğü Bright dizisinde başrolleri Will Smith ve Joel Edgerton paylaşıyor. Dizi, bu yılın son ayında Netflix'te olacak.

Fragman:

Sand Castle (Film)

2003 yılında Irak'ta bir grup Amerikan askerinin yaşadığı olayları anlatan Sand Castle filmi 21 Nisan 2017'de Netflix'te yayınlanacak.

Fragman:

OKJA (Film)

Güney Kore ve Amerikan ortak yapımı aksiyon ve macera filmi Okja, Haziran ayında Netflix izleyicilerinin karşısına çıkacak.

Fragman: