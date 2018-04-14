Hafta sonu geldi çattı. Şimdi yapılabilecek en iyi şey, kahve eşliğinde ayaklarınızı uzatıp film izlemek olacak. Bu bağlamda sizler için derlediğimiz en iyi 7 film sitesine gelin birlikte göz atalım.

Sinemaya gitmek hoş bir aktivite olsa da kimi zaman evimizin rahatından çıkmak istemiyoruz. Bu noktada imdadımıza tabii ki film siteleri yetişiyor. Ancak içeriği düşünüldüğü zaman bu siteleri rastgele seçmememiz de büyük önem taşıyor. Hal böyle olunca bizler de sizin için kaliteli içerikler ile dolu film sitelerini derlemeye karar verdik. İşte birbirinden hoş içerikleri ve görüntü kaliteleri ile en iyi 7 film sitesi.

1. Geniş bir seçenek listesi arıyorsanız en iyisi: Amazon Prime

Birçok kişi Amazon’u sadece bir alışveriş sitesi olarak değerlendirir ancak durum hiç de öyle değildir. Amazon prime geniş bir seçenek listesine sahiptir ve içerisinde birçok ödüllü film ve TV şovu bulundurur. İçerisinde ücretli ve ücretsiz başlıklar karışık halde bulunur ve o an ücretli bir içerik izlemek istiyorsanız, muhtemelen 4 dolar ödemeniz yeterli olacak. Fiyat ve içerikleri daha detaylı incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

2. En sevdiğiniz filmler için: Hulu

Hulu, kendisine yıllar boyu uğraşarak müthiş bir film kütüphanesi topladı. Bu bağlamda muhtemelen Hulu da, Netflix de dahi bulamadığınız birçok içerik sizleri bekliyor. Sitenin tek kötü yanı ise ilkel görünümü ancak ‘Aradığımı bulayım gerisi önemsiz’ diyorsanız, bu sizin çok bir şey değiştirmeyecektir. Eğer siz de bir film severseniz ve Hulu’ya göz diktiyseniz başlangıç olarak 7.99 doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Fiyat ve içerikleri daha detaylı incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

3. Aradığınızı rahatlıkla bulabileceğiniz site: Netflix

2018 de çoğu insan kendi hesabı olmasa bile Netflix’e erişim sağlıyor. Netflix ücretli bir site olmasına karşın çoğu insan bu siteyi ücretsiz olarak düşünüyor. Aradığınızı rahatlık ile bulabileceğiniz bu sitede film izleyebilir veya indirebilirsiniz. Çok fazla seçimin olduğu Netflix, son yıllarda orijinal içerikleri öncelikli hale getirdi. Fiyat ve içerikleri daha detaylı incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

4. Hollywood filmleri için en iyi: iTunes

iTunes, Hollywood filmlerini seviyorsanız kesinlikle muhteşem bir kaynaktır. Ancak bir Apple TV’niz var ise bu site sizin için daha keyif verici olabilir. Adından da anlaşılabildiği gibi site yalnızca iOS cihazlarda kullanılabilir. Fiyat ve içerikleri daha detaylı incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

5. Uluslararası en geniş seçenek listesi için: YouTube

YouTube belki de günlük kullanımda yaygın olması nedeniyle, kulağa daha hoş ve kullanımı daha bilindik geliyor. Dost canlısı bu siteyi akıllı TV’lerde, masaüstünde ve mobil cihazlarınızda kullanabilirsiniz. Daha detaylı incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

6. En bulunmadık filmler için: Popcornflix

Popcornflix tamamen ücretsizdir ve içerisinde birçok gizli mücevher benzeri içerik bulundurur. Ancak sitenin kötü yanı içerisinde elenmesi gereken çok fazla film olmasıdır. Daha detaylı incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

7. En iyi ücretsiz: VUDU

Amazon platformlarında olduğu gibi VUDU’nun da kiralık veya satın alınabilecek filmlerinin yanı sıra ücretsiz içerikleri de çoğunluktadır. Ücretli içeriklerin fiyatları çok uçuk olmamak ile birlikte muhtemelen istediğiniz filmleri ücretsiz olarak temin edebileceksiniz. Daha detaylı incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Sinema keyfinizi ayağınıza getirecek, birbirinden iyi bu film siteleri içerisinde kullandıklarınız var mıydı? Favoriniz hangisi?