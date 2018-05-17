Birbirinden Önemli Dünya Şehirlerinin İsim Anlamları Ne?

Kimine göre sıkıcı, kimine göre bir dekor parçası olan ve odamızın baş köşesinde bekleyen dünya haritasına baktığımızda, ismini sık sık işittiğimiz bazı önemli dünya şehirleri ile karşılaşırız. Çoğu kişi tarafından; isminin anlamı açık olan örnekleri dışında (Los Angeles - Melekler) bu şehirlerin isim kökeni merak edilir, ancak yine aynı birçok kişi tarafından araştırılma zahmetine girilmez.
Özellikle hemen hemen çevremizdeki her insanın isminin anlamını öğrenmeyi seven kültürümüzde bu tür bir eksiklik, Türk insanının araştırmacı ve meraklı yönüne ters düşmekte diyebiliriz. Fakat artık bu şehir isimleri bizim için bir sır ya da bilinmeyen olmak zorunda değil.
On The Go Tours adlı turizm şirketi Literal Translations of Cities isimli çalışmasında bizi büyük bir zahmetten kurtararak, 191 önemli dünya şehrinin isim anlamlarını oldukça pratik bir yöntemle ekranlarımıza getiriyor. İsimlerin geliş noktalarını 5 farklı kategori çatısı altında ayıran bu haritada, ‘insan, doğa, hayvan, duygular, insan yapımı şeyler’ başlıkları altında bu 191 şehrin isim anlamlarına ulaşmak mümkün. Ülkemizin güzide kentlerinden Ankara’yı da barındıran ve isim anlamını ‘gemi demiri, çapa’ olarak listeleyen haritada ilgimizi çekebilecek onlarca şehir isminden bahsetmek mümkün. İşinizi biraz daha kolaylaştırmak adına bu listeyi sizinle alfabetik sırayla paylaşmaktan keyif duyuyoruz.
- Amsterdam: Suyun üstündeki baraj
- Aşkabat: Aşk şehri
- Atina: Kumsal
- Bağdat: Allah’tan gelen
- Bakü: Rüzgarın çarptığı şehir
- Berlin: Bataklık, tarıma elverişli sulak arazi
- Brüksel: Mars’taki ev
- Budapeşte: Su-Ocak
- Buenos Aires: Güzel rüzgarlar
- Bükreş: Neşe, mutluluk şehri
- Dublin: Kara havuz
- Duşanbe: Pazartesi
- Kahire: Galip
- Kopenhag: Tüccarların limanı
- Kudüs: Kutsal yer
- Lefkoşa: Tanrıların beyaz şehri
- Lizbon: Güvenli liman
- Los Angeles: Melekler
- Minsk: Pazar yeri
- Moskova: Nehir
- Nayrobi: Soğuk sular diyarı
- Pekin: Kuzeydeki başkent
- Prag: Geçit
- Rio de Janeiro: Ocak (Ocak ayı) nehri
- Roma: Güçlü
- Singapur: Aslan şehri
- Sofya: Bilgelik
- Viyana: Beyaz kale
- Tahran: Modern
- Tiflis: Ilıcalar
- Tokyo: Doğudaki başkent
Bahsi geçen Literal Translations of Cities isimli çalışma, İngilizce bir kaynak olmasına karşın genel kültür anlamında oldukça faydalı bir bilgi birikimini zihinlerimiz ile buluşturuyor.