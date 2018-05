Birbirinden Önemli Dünya Şehirlerinin İsim Anlamları Ne?

Hepimizin sıklıkla adını duyduğu dünyanın en bilindik 191 şehrini içeren Literal Translations Of Cities Around the World isimli harita, bahsi geçen şehirlerin sözlük anlamlarını meraklılarıyla paylaştı.

Kimine göre sıkıcı, kimine göre bir dekor parçası olan ve odamızın baş köşesinde bekleyen dünya haritasına baktığımızda, ismini sık sık işittiğimiz bazı önemli dünya şehirleri ile karşılaşırız. Çoğu kişi tarafından; isminin anlamı açık olan örnekleri dışında (Los Angeles - Melekler) bu şehirlerin isim kökeni merak edilir, ancak yine aynı birçok kişi tarafından araştırılma zahmetine girilmez. İLGİLİ HABER Dünya’nın 600 Milyon Yıl Önce Nasıl Göründüğünü Gösteren İnteraktif Harita Özellikle hemen hemen çevremizdeki her insanın isminin anlamını öğrenmeyi seven kültürümüzde bu tür bir eksiklik, Türk insanının araştırmacı ve meraklı yönüne ters düşmekte diyebiliriz. Fakat artık bu şehir isimleri bizim için bir sır ya da bilinmeyen olmak zorunda değil. On The Go Tours adlı turizm şirketi Literal Translations of Cities isimli çalışmasında bizi büyük bir zahmetten kurtararak, 191 önemli dünya şehrinin isim anlamlarını oldukça pratik bir yöntemle ekranlarımıza getiriyor. İsimlerin geliş noktalarını 5 farklı kategori çatısı altında ayıran bu haritada, ‘insan, doğa, hayvan, duygular, insan yapımı şeyler’ başlıkları altında bu 191 şehrin isim anlamlarına ulaşmak mümkün. Ülkemizin güzide kentlerinden Ankara’yı da barındıran ve isim anlamını ‘gemi demiri, çapa’ olarak listeleyen haritada ilgimizi çekebilecek onlarca şehir isminden bahsetmek mümkün. İşinizi biraz daha kolaylaştırmak adına bu listeyi sizinle alfabetik sırayla paylaşmaktan keyif duyuyoruz. İLGİLİ HABER Bir Bilim Kurgu Efsanesi; Dünya Üzerinde İnsan Nüfusu Yok Olursa Ne Olur? Amsterdam: Suyun üstündeki baraj

Aşkabat: Aşk şehri

Atina: Kumsal

Bağdat: Allah’tan gelen

Bakü: Rüzgarın çarptığı şehir

Berlin: Bataklık, tarıma elverişli sulak arazi

Brüksel: Mars’taki ev

Budapeşte: Su-Ocak

Buenos Aires: Güzel rüzgarlar

Bükreş: Neşe, mutluluk şehri

Dublin: Kara havuz

Duşanbe: Pazartesi

Kahire: Galip

Kopenhag: Tüccarların limanı

Kudüs: Kutsal yer

Lefkoşa: Tanrıların beyaz şehri

Lizbon: Güvenli liman

Los Angeles: Melekler

Minsk: Pazar yeri

Moskova: Nehir

Nayrobi: Soğuk sular diyarı

Pekin: Kuzeydeki başkent

Prag: Geçit

Rio de Janeiro: Ocak (Ocak ayı) nehri

Roma: Güçlü

Singapur: Aslan şehri

Sofya: Bilgelik

Viyana: Beyaz kale

Tahran: Modern

Tiflis: Ilıcalar

Tokyo: Doğudaki başkent Bahsi geçen Literal Translations of Cities isimli çalışma, İngilizce bir kaynak olmasına karşın genel kültür anlamında oldukça faydalı bir bilgi birikimini zihinlerimiz ile buluşturuyor.

