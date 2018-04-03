Turkcell tarafından düzenlenen ve dünyanın pek çok yerinden konuşmacıların katılacağı zirve, bugün başladı.

Türkiye’de son yıllarda çok ciddi teknolojik atılımlar yapılıyor. Bu atılımlar sayesinde hastane, okul gibi kurumlar daha akıllı ve komplike bir şekilde hareket ediyorlar. Elbette kurumsal alanlar dışında günlük yaşantımızda da bunu hissetmeye başladık. “Akıllı Şehirler” sayesinde bazı şehirlerin dört bir köşesinde hayatı kolaylaştırmaya yönelik projeler geliştiriliyor.

Bu konuda öncü firmalardan olan Turkcell, bugün akıllı şehirlerden yerel arama motorlarına kadar pek çok konunun konuşulacağı #TeknolojiZirvesi’ni düzenliyor. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan zirvede, GSMA Genel Direktörü Mats Granryd, IBM’in CTO’su Rob High, Huawei’nin CTO’su Paul Michael Scanlan gibi teknoloji konusunda dünyaya şekil veren pek çok isim konuşmacı olarak katılacak.

Sabah 9’da başlayacak zirvede, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, BTK Başkan Ömer Fatih Sayan, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü gibi isimler konuşmalarını gerçekleştirecekler.

Neler Konuşulacak?

Turkcell’in düzenlediği #TeknolojiZirvesi kapsamında gelecek teknoloji ile alakalı pek çok konuya değinilecek. Genel anlamda teknoloji odaklı konuşmaların olacağı gecede akıllı bağlantı çağı, yapay zeka, bilgisayarın dünyaya etkisi, 5G hayatımızı nasıl yenileyecek, Dijital çağda milyar dolarlık bir marka yaratmak gibi ana konu başlıkları bulunuyor.

Turkcell Teknoloji Zirvesi

Teknoloji zirvesinin ana programı dışında hayat, iş, yükselen teknolojiler, pazarlama, girişimcilik gibi ana konular ve bu konuların alt başlıkları altında pek çok konuya değinilecek. “Bugün. Şimdi” sloganı ile her biri farklı bölgelerde pek çok konuşmanın yer alacağı zirve, ülkemizde yer alan teknolojik gelişmeler açısından da son derece bilgilendirici olacak.