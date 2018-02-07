Birbirinin Tıpatıp Aynısı Fotoğraflar İnterneti İkiye Böldü

Taşlar döşenmiş bir yolun göründüğü sıradan bir fotoğraf, beklenmedik bir şekilde Reddit ve Imgur gibi önemli platformlarda tartışma konusu haline geldi. Birbirinin aynısı gibi görünen bu kareler büyük tartışma yarattı.

Gün geçmiyor ki objektiflerden internete yansıyan bir görüntü daha fenomen haline gelmesin. Bazen internetin sırf bu yüzden yapacak işi olmayan insanlarla dolu olduğunu düşünmek doğal. Ancak bu durumu lehimize çevirip görsel yanılgılarımızın sebebini daha iyi anlıyor, bilime selam gönderiyoruz.

Söz konusu iki görüntü, aynı yolun farklı açılardan veya yüksekliklerden çekilmiş olan iki farklı karesi gibi görünüyorlar. Ancak tüm tartışmalara rağmen bu fotoğrafların aynı kareler olduğunu söyleyebiliriz.

Bu fotoğraflardan birisi yani orijinal olan eşinin kopyası, bir şekilde perspektif kayması yaratacak şekilde düzenlenmiş. Bazı piksellerin yer değiştirmesi bilincinizi zorlayabilir ve görmeye alışık olmadığımız açıları görmemize neden olabilirler.

Hatta bir Reddit kullanıcısı, iki görüntüyü de şeffaflaştırarak üst üste getirip, aslında aynı fotoğraflar olduğunu kanıtlamış oldu:

Katmanlar halinde gözlemlendiğinde aslında tartışmaya hiç gerek kalmadığı anlaşılıyor. Çoğu optik yanılsama gibi bu tartışmaların neden, beynimizin çalışma şekline bağlıdır.

Daily Mail gazetesine konuşan nöropsikoloji profesörü Richard Gregory, görüntüyü ünlü "Kafe duvarı" optik illüzyonuyla karşılaştırdı:

“Bu optik illüzyondaki yatay çizgiler, mükemmel şekilde düz olmalarına ve paralel durmalarına rağmen eğik görünüyorlar. Çünkü beyin nöronlarımızın etkileşim şekilleri nedeniyle çarpık çizgileri algılamak istiyoruz.”

"Farklı nöron türleri, karanlık ve açık renklere tepki verirler. Karanlık ve ışıklı karelerin yerleştirilmesi nedeniyle ana hatların farklı kısımları retinada soluklaştırılır veya parlaklaştırılır."

Tartışma yaratan fotoğraftaki görüntü, orijinal “kafe duvarı” yanılsamasındaki siyah beyaz karo desenlerin mantığı kadar basit değildir. Yerdeki taşların köşegen çizgileriyle de benzer şekilde kandırılabilir.

Başka bir deyişle ilk gördüğünüz fotoğraf size doğru gelirken, diğerinin farklı ya da hatalı gelmesinin temel nedeni beyninizdir.