Türk Hava Yolları ve Atlas Global pilotları arasında telsiz üzerinden bir tartışma yaşandı. Birbirlerine çıkışta bekliyorum diyen pilotlar, sosyal medyada gündem konusu oldu.

Atatürk Havalimanın'da geçtiğimiz hafta gerçekleşen olay, iki pilotun durma çizgisi üzerine tartışmasıyla başladı. THY pilotunun kuleye şikayeti sonrası karşılıklı konuşmaya dönüşen telsiz konuşmaları, başka bir pilotun "arkadaşlar ayıp oluyor" uyarısıyla son buldu.

Türk Hava Yolları'nın uçağı 05-23 pistinden Atatürk Havalimanı'na inişini başarıyla gerçekleştirdi. THY'nin uçağı, yolcuları ve bagajları indirdikten sonra pisti terkederek park yerine doğru yola koyuldu. Park yerine ilerlerken Atlas Global uçağının durma çizgisini geçtiğini gören THY pilotu, kuleye uyarıda bulundu. Atlas Global pilotunun da konuşmaya dahil olmasıyla beraber hararetli bir tartışma yaşandı.

Karizmaları ve saygınlıkları ile tanınan pilotların kendilerini kaybettikleri bu anlar, sosyal medyada gündem konusu haline geldi. Genellikle her konuda olduğu gibi yaşanan bu tartışma da Twitter'ın mizah malzemesi haline geldi. Olayı eleştiren birçok kullanıcının yanı sıra, "çıkışa gel" kültürünü yaşatmalarından dolayı pilotları takdir edenler de oldu.