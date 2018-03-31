Hayatımızın birçok alanında yer verdiğimiz ve tehlikelerinden haberdar olmadığımız, çağımızın hastalığı kansere neden olan 8 şeyi sizler için derledik.

Hasta insan sayısı ve yıllık ölüm rakamları düşünüldüğünde Kanser için kolaylıkla çağımızın hastalığı diyebiliriz. Bu hastalığın en büyük sorunuysa tam anlamıyla sorunu çözen bir tedavisinin olmaması ve tedavi esnasında sağlıklı hücrelerinde ölmesi. Kendisi veya çevresindeki insanları kemoterapi esnasında gören kişilerin çok iyi bileceği üzere kanser, zorlu bir tedavi sürecine sahip.

Ayrıca tedavinin başarıyla sonuçlanmasından sonra da, tam anlamıyla iyileşme söz konusu değil. Bir kere yakalanan her zaman hastalar potansiyel olarak tekrar yakalanma riski içeriyor. Kanserden korunmak için yapılacak en doğru şey hastalığa yakalanmadan düzenli kontrollerin yapılmasının yanı sıra, kansere neden olan şeylerden de uzak durmak. Bu haberimizde sizler için kansere neden olan 10 şeyi derledik.

Doğum Kontrol Hapı

Her ne kadar bazı durumlarda doktorlar tarafından kist tedavisinde kullanılıyor olsa da, doğum kontrol hapı’nın kansere yol açtığı konusunda tartışmalar devam ediyor. Ayrıca kanserli hastaların doğum kontrol hapı kullanmasıysa oldukça karışık bir süreç.

Şeker

Bilim adamları yaptıkları araştırmalar sonrasında çok tatlı şeyler yemenin diyabet hastalığına neden olmasının yanı sıra kansere de neden olabileceği sonucuna ulaştı.

Plastik Şişe

Plastikler, özellikle kimyasalları bir konteynırda çizik veya çatlaklar halinde süzdüklerinde tehlikeli olabilir. Şişelerin içerisinde bulunan endokrin maddesi vücudumuzdaki hormonların dengesini bozarak kansere yol açabilecek etkilere sebebiyet verebilir.

İşlenmiş Gıdalar

Çips kraker gibi işlenmiş gıdalar kansere yakalanma riskini arttırmaktadır. Ayrıca işlenmiş etlerde aynı sonuçlara neden olabilir. Geçtiğimiz günlerde Fransız bilim insanları işlenmiş gıda tüketiminin artmasıyla kanser arasındaki ilişkiyi gösteren bilimsel bir çalışma yayınladı.

Sigara

Her ne kadar tütün endüstrisi bunu örtbas etmeye çalışsa da, sigaranın içerisinde kansere neden olan 70’ten fazla madde bulunuyor. Ayrıca tek etkilenen içiciler de değil, sigara içen kişilerin yanında bulunarak dumana maruz kalan herkesin kansere yakalanma riski artıyor.

Mangal

Kömürün üzerinde pişen etler çok daha lezzetli olsa da, ortaya çıkan gaz emisyonları etin içerisine sızarak kanser hastalığına yakalanma riskini arttırıyor.

Alkol

Düzenli alkol tüketimi boğaz, karaciğer, meme ve kolon kanseri riskinin artmasına neden oluyor. Ulusal Kanser Enstitüsüne göre, bir kişinin kansere yakalanma riski alkol tüketimiyle doğru orantılı olarak artıyor.

Kurutulmuş Et Veya Turşu

Kurutulmuş yiyecekler ve turşu yapım aşamasında oluşan nitratlar ve nitritler nedeniyle kansere yakalanma riskini arttırıyor.

Solaryum

Cilt Kanseri Vakfı’nın raporlarına göre solaryuma giden kişilerin cilt kanserine yakalanma riski artıyor. Ayrıca fazla güneşlenmenin de benzer etkileri olabiliyor. Bu nedenle daha bronz bir ten için sağlığınızı bozmamaya özen gösterin.