Birçok Sağlık Testini Cep Telefonuyla Yapmanın Eşiğindeyiz

Özellikle kırsal alanda tahlil için doktora gitme güçlüğü çekenlerin oldukça işine yarayacak yeni teknoloji, laboratuvar koşullarını cep telefonlarımıza taşıyor.

Bir çok akıllı telefonun son versiyonlarında iki, hatta bazen üç adet dahili kamera bulunuyor. Illinois Üniversitesi’nden araştırmacılar cihaz üreticilerinin sağlık tahlili, çevre gözlemleme ve genel amaçlı renk algılama uygulamaları yapabilecek yeni bir dahili görüntü sensörünü mevcut sisteme dahil etmelerini sağlamak istiyorlar.

Ulusal Bilim Vakfı üç yıl önce Illinois Üniversitesi profesörlerini ‘Akıllı Telefondaki Laboratuvar’ olarak adlandırılan bir teknolojiyi geliştirmeleri için destek sağlamıştı. O zamandan bu yana araştırmacılar, normalde laboratuar koşullarında yapılabilecek sağlıkla ilgili tanılama testlerinin ve diğer ölçümlerin mobil telefonlarla yapılabilmesini mümkün kılacak olası yöntemlerle ilgili araştırma yazıları yayınladılar.

Son yaptıkları çalışmalar, sensör bulunduran mobil cihazların, renkli sıvıların optik emilim spektrumlarının ya da katı nesnelerin optik olarak dağılmış spektrumlarının ölçümünde hassas neticeler elde edebileceklerini gösteriyor. Diğer bir deyişle ‘Akıllı telefondaki laboratuvar’ tipi ‘bilimsel kamera’ ile birlikte iş gören bir mobil cihaz, özel bir analitin varlığında bir renkten başka bir renge geçiş yapan materyallerin elde edildikleri sıvı ya da kağıt tabanlı medikal testleri muntazam olarak okuyabilir.

Ekip , bir telefonun gövdesine sığdırılabilecek form faktöründe optik bir spektroskopiyi gerçekleştirebilecek pahalı olmayan, oldukça uyumlu bir sistemin sunumunu başarıyla gerçekleştirdi. Sistem, pahalı olmayan parçaları ve telefonlarda flaş ışıklandırması için kullanılan LED’lerin benzeri cihazları kullanıyor. Ekip, normal bir akıllı telefonun görüntü sensörünün üst bölümüne yerleştirilen özel bir bileşen aracılığıyla sıvıların ışık emilimlerini ve katıların spektrum dağılımlarını ölçümlendirebildi.

Söz konusu teknoloji, doktora gitmekte zorluk çekilen kırsal alanlardaki kullanım için oldukça büyük kolaylıklar sağlayabilir. Çalışmada sunumu yapılan benzer bir teknoloji beslenme, kalp sağlığı, sepsis (kan zehirlenmesi), kanser, gebelik, bulaşıcı hastalık, uyuşturucular, hormonlar ve daha bir çok alanda biyolojik göstergelerin niceliksel olarak tespitini sağlamak için kullanılabilir.

Araştırmacılardan Cunningham şöyle diyor: