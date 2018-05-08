Çeşitli alanlarda kullanılan CNC makineleri, insanoğluna zaman ve maddiyat açısından büyük şeyler kattı. Bir YouTube kanalı, yüklediği video ile CNC makinelerinin çalışma sistemini gösterdi.

Aslında son derece pahalı olan CNC tezgahlar, bir kereye mahsus yaptığınız yatırımın kârlı bir şekilde size dönmesini sağlıyor. İnsan gücünü azaltarak işlerin daha hızlı hazırlanmasını sağlayan bu tezgahlar son dönemde işyerleri tarafından çokca tercih edilmekte. Concerning Reality adlı YouTube kanalının hazırlamış olduğu bu video sayesinde animasyonlar yardımıyla bu makinelerin nasıl çalıştığını görmekteyiz.

YouTube'daki Concerning Reality kanalı, videolarında bilimsel olayları veya makinelerin çalışma sistemlerini animasyonlarla destekleyerek anlatmayı tercih ediyor. Esasen 2. Dünya savaşı sonlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde uçak parçalarının üretimi için düşünülmüş olan CNC tezgahların, ilk başarılı denemesi 1952 yılında gerçekleştirilmiştir. Torna tezgahı, Freze tezgahı, Matkap tezgahı, Delik Büyütme Tezgahı ve Taşlama Tezgahı olmak üzere 5 çeşiti bulunmaktadır.

CNC ve NC olmak üzere 2 çeşidi olan bu tezgahların hepsinin kendine özel bir takım yetenekleri bulunmakta, bu sebeple de tezgahın sahip olduğu özellikleri kapsamayan işler o makine üzerinde yapılamamaktadır. Eski tip olan konvansiyonel tezgahlarda kullanılan bazı bağlama kalıp, mastar gibi elemanlarla kıyaslandığı zaman tezgahın ayarlama işlemi çok kısa sürmektedir. Eski tip tezgahlara göre birçok avantajı bulunsa da bazı dezavantajları da mevcuttur. Tezgahları kiralamanız durumunda saat ücreti yüksektir ve ayrıca çok daha titiz bir kullanım istemektedir.