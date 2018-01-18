Birçok Yeni Özelliği İle 'Mozilla Firefox 58' Haftaya Bizlerle

Mozilla'nın her yeni sürümde daha fazla özellikler kazandırdığı ve Quantum projesi ile rakiplerine büyük bir gözdağı verdiği Firefox, güncellenmeye devam ediyor.

Hatırlarsınız, eskiden tarayıcıların güncellemeleri daha uzun vadede gerçekleşir ve daha fazla yenilik içerirdi. Günümüzde tarayıcı savaşlarında öne çıkmak için, yapımcılar programlarını daha sık güncelleme yoluna gidiyorlar. Dünya'nın en çok kullanılan tarayıcısı Google Chrome bir yandan, Microsoft'un halen fazlasıyla güvendiği Edge bir yandan ve her ne kadar bu üçlü kadar çok kullanılmasa da Opera bir yandan... Firefox rakipleriyle başa çıkmak için çalışmaya devam ediyor.

Aslında bu hafta gelmesi beklenen, buna karşın Mozilla tarafından henüz geliştirilmesi tamamlanmadığı için haftaya sarkıtılan Mozilla Firefox 58 iki ana maddeye eğiliyor: Hız ve güvenlik. Mozilla her yeni sürümde olduğu gibi 58 numaralı sürümde de bir çok güvenlik açığını kapatacak. Bunun dışında Meltdown ve Spectre gibi neredeyse bütün internet kullanıcılarını tehdit eden sorunlarla ilgili de tarayıcı daha güvenli hale getirilmiş.

Bunun dışında web sayfalarındaki kodların, indirilirken aynı zamanda derlenilmesiyle ciddi bir hız artışı sağlayacağı iddia ediliyor. Kodların derlenmesindeki bu değişimin, 10-15 kat daha fazla hızlı olduğu belirtilmiş. Intel Broadwell-U yonga setli bilgisayarlarda bir takım çökmeler yaşanabileceği belirtilen Firefox 58'de bu tip problemler yaşanmaması için bilgisayarın güncel tutulması yönünde de tavsiyelerde bulunulmuş. 24 Ocak'ta yayınlanacak olan resmi güncellemeyi beklemek istemezseniz, Firefox'un beta sürümünü deneyerek yeni özelliklere şimdiden kavuşabilirsiniz.