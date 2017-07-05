Birçok Yeniliğin Eklendiği LG G6+ Duyuruldu!

LG'nin yeni amiral gemisi G6+ eski sürümün üzerine neler katmış, hep beraber bakalım.

LG kısa süre önce yeni amiral gemisini duyurdu. LG G6+ olarak duyurulan model, G6’nın üzerinde birçok yeni özellik ekliyor. Bu özelliklere baktığımızda en dikkat çekici detayın G6’da bulunmayan kablosuz şarj desteği olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte 32-bit Hi-Fi Quad DAC ses desteği de telefonla birlikte sunulan özellikler arasında.

İki ayrı renk seçeneği ile sunulan LG G6+'da deniz mavisi ve terra altın rengi bulunuyor. Bu renkler dışında yeni renklerin gelip gelmeyeceği şu anda bilinmiyor. Tahminlerimize göre siyah tonlarında farklı bir renk olacaktır.

Telefonun bir diğer özelliğine baktığımızda, daha önceki modelinde olduğu gibi IP68 sertifikası ile geldiğini görüyoruz. Bu sertifika, telefonun 30 dakika boyunca 1 metreye kadar suya dayanabildiğini gösteriyor.

LG G6’da olan Snapdragon 821 işlemcinin Snapdragon 835’e yükselmesini bekliyorduk, ancak ne yazık ki böyle bir şey gerçekleşmedi. Yine de telefonun eski modelde olan 4GB RAM’i 6GB’a yükseltilmiş durumda.

Telefonun fiyatı ve ne zaman satışa çıkacağı konusunda net bir bilgi yok, ancak bu ay içerisinde Güney Kore’de satışa sunulacağı düşünülüyor.