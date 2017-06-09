Android O geliştirici sürümünün 3. güncellemesi bugün yayınlandı. Yeni güncelleme ile birlikte sürümün ismi de kesinleşti.

İlk olarak Mart ayında duyurulan Android O geliştirici sürümüne yeni güncelleme geldi. Google I/O’da aldığı ikinci güncellemenin ardından beta kullanımıyla geliştiricilere açılan Android O, Geliştirici Sürümü 3 güncellemesi ile birlikte birçok yeniliği işletim sistemine ekledi. Ayrıca bu güncelleme ile birlikte Android O’nun sürüm isminin 8.0 olacağını da resmi olarak öğrenmiş olduk.

Yayınlanan yeni geliştirici sürümü ile birlikte, birçok yeni API işletim sistemine eklenirken, geliştiricilerin bu API’leri kullanarak uygulamalarını Android O’ya uyumlu hale getirebilecekleri bildirildi.

Android O Geliştirici Sürümü 3, daha önceki işletim sistemlerinde olduğu gibi yalnızca Google telefonlarına yüklenebiliyor. Güncellemeyi alabilmek için Google Pixel, Google Pixel XL, Pixel C, Huawei Nexus 6P, Nexus 5X ve Asus Nexus Player cihazlarından herhangi birine sahip olmanız ve aynı zamanda Android Beta programına katılmış olmanız gerekiyor. Tüm gereklilikleri karşılıyorsanız siz de telefonunuza Android O geliştirici önizleme sürümünü indirebilirsiniz.

Google, Temmuz ayında yeni bir Android O geliştirici sürümü yayınlayacağını duyurdu. Tam sürümün ise Ağustos ayında duyurulması bekleniyor.