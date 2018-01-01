Birer Dönüm Noktası Olarak Kabul Gören 17 Tarihsel İlk!

Dünya tarihinde yaşamımızı derinden etkileyen pek çok olgunun bir ilki yaşandı. Elbette bu ilkler saymakla bitmez, ancak bazıları günümüzdeki popülerliği açısından oldukça önemli dönüm noktalarını sembolize ediyorlar.

2017 yılını geride bırakıp 2018 yılına girdiğimiz şu günlerde aslında takvimin bile bir ilki var. Milyarlarca yıllık dünya tarihinde, insan olmadan önce de ilkler yaşanmıştı. Sonra ilk insanlar geldi ve hayatları her geçen gün daha da değişti. Teknolojiyi biz icat ettik, biz geliştiriyor ve bizler kullanıyoruz. Sanatı, bilimi, mimariyi ve daha aklınıza gelecek yüzlerce kavramı, hayatımızı idame edebilmek adına bizler ortaya koyduk.

Elektrik, motosikletler ve arabalar, fotoğraf ve elbette bilgisayarlar... Bu güzel zaman yolcuğunun sonunda size bir sürprizimiz var.

İlk Tesla otomobili, 2008:

Tesla Roadster'in ilk sürümü 2008 yılında Tesla Motors tarafından üretilen ilk elektrikli otomobil oldu. Üretimi 2012'de durdurulsa da 2017'de Roadster 2.0 sürümüyle yeniden ortaya çıktı. Roadster 2.0, tarihimizin en hızlı elektrikli aracı ünvanına sahip.

Vincent Van Gogh'un gökyüzü içeren ilk tablosu, Kafe Terasta Gece, 1888:

Vincent van Gogh'un gökyüzünü sanat eserlerine yansıttığı ilk tablosu olarak bilinen bu eser, hala Fransa'nın Arles kentinde bulunan bir kafeyi içeriyor. Modern sanat ve Van Gogh'un efsaneleşmiş gökyüzü temalı eserleri söz konusu olduğunda bir ilk olarak kabul görüyor.

İlk fonksiyonel yapay kalp üretimi, 2015:

AbioCor isimli bir firma, tamamen yapay olan ilk kalbi üretmeyi başarmıştı. Şarj edilebilir bir enerji kaynağında sahip olan bu kalp, insanoğlunun robotlaşması açısından önemli bir dönüm noktasıydı. 15 hastada test edildi ve firma üretimi durdurdu. İlginç.

İlk "cep" telefonu, 1973:

Yarım saat çalışması için 10 saat boyunca şarj edilmesi gerekiyordu. Mucidi Martin Cooper, eserini tanıttığı gün rakip bir firmanın sabit hattını arayarak telefon görüşmesi yaptı.

İlk özçekim ve tarihteki ilk portre fotoğraf, 1839:

Robert Cornelius isimli fotoğrafçı geliştridiği makine ile kendisinin bu resmini çekmeyi başardı. Bu kare ilk özçekim (selfie) olmanın yanı sıra, ilk insan portre fotoğrafı ünvanına sahip. Elbette ilk özçekim ünvanını uzun zaman sonra kazanmıştı.

İlk renkli fotoğraf, 1861:

İlk renk fotoğraf, beklenilenin aksine bir insana değil, bir kurdeleye ait. Renk teknolojileri ile ilgili yaptığı deneylerle bilinen James Maxwell tarafından çekildi.

İlk yıldırım fotoğrafı, 1882:

5 yıl öncesinde bile bir yıldırımın fotoğrafını çekmenin oldukça güç olduğu dönemdeydik. Bu fotoğraf ise Willam Jennings tarafından çekildi. Kendisinin amacı yıldırımların gerçekten de zikzak şekilleri çizip çizmediğini öğrenmekti.

İlk otomobil, 1896:

Henry Ford'un kendi garajında tasarladığı ilk otomobile Ford Quadricycle (Dörtteker) adı verildi. Benzinden enerji alan bir motora 4 bisiklet lastiği takılmıştı. Bu başarıdan sonra Henry Ford, 1903 yılında Ford Motor Company'yi kurmaya karar verdi. Tarihin en büyük sanayi atılımlarından birisi böyle gerçekleşmiş oldu.

İlk maceraperest, Annie Edson Taylor, 1901:

Annie Edson Taylor, para kazanmak türlü aksiyonlara başvuran ilk insan oldu. Amacı, resimde gördüğünüz fıçı içindeyken Niagara Şelalelerinin üstünden geçmekti, başardı. Bunu gerçekleştirdiğinde 63 yaşındaydı.

Motosiklet ehliyeti almaya hak kazanan ilk kadın sürücü, Sally Halterman, 1937:

ABD'nin Washington kentinde yaşayan Sally Halterman, genç yaşlarından itibaren hakları için savaşmayı göze almıştı. Çalıştı ve ona verilmeyen motosiklet ehliyeti sınavında defalarca kez başarılı olduktan sonra bunu belgeledi.

İlk neon tabela, 1941:

Dünya savaştan kırılıp geçiyorken Amerikalılar, bir çölün ortasındaki kasabayı modern dünyanın turizm merkezlerinden birisi haline getirmeye başlamışlardı. Las Vegas efsanesi, bugün cıvıl cıvıl tabelalarla dolu göz alıcı şehirler için bir ilkti. Şehrin en önemli gelir kaynağı olan kumarhane işletmeleri arasında yer alan El Rancho, tarihin ilk neon ışıklı tabelasını kurdu.

Bikini adındaki mayo tarzının ilk tanıtımı, 1946:

Fransız moda tasarımcısı Louis Reard tarafından tasarlanan bu bikini, model ve dans sanatçısı olan Micheline Bernardini tarafından, ABD'deki Marshall Adaları'nda sergilendi. ABD, bu tanıtımın sadece 4 gün sonrasında Bikini Atölü'nde nükleer silah denemeleri yapacaktı. Kıyafet adını bu coğrafyadan aldı. Bundan sonra bir bikini gördüğünüzde aklınıza 4 gün sonra patlayan nükleer bombalar gelebilir, tercih sizin.

İlk fast food restoranı, 1948:

ABD'nin San Bernardino kentinde bir müze ve hediyelik eşya dükkanı olarak hizmet veren McDonald's restoranıdır. Başlangıçta, Richard ve Maurice McDonald tarafından yapılan yerel bir girişimdi. Sonralarda barbekü yiyeceklerinin yanına patates cipsi, portakal suyu, hamburger ve Coca-Cola da dahil olmuştur. McDonald's zincirinin ilham verici ilginç hikayesini merak edenlere Founder filmini öneriyorum.

İlk robot, 1957:

Üzerinde bir kontrol paneli bulunan 2.5 metre boyundaki Cygan adlı bu robot, çok amaçlı olarak tasarlanmıştı. Zehirli ve patlayıcı maddeler içeren deneylerden ev hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede kulanımı öngörülmüştü.

Yörüngedeki ilk insan yapımı uydu, 1957:

Sputnik 1, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) tarafından Dünya yöngesine gönderilen ilk insan yapımı uydu oldu.

İlk Apple bilgisayarı, 1976:

Steve Wozniak tarafından geliştirilen ve Steve Jobs tarafından kamuoyuna sunulan bu ilk Apple bilgisayarı, sadece bir kişi tarafından satın alındı. Apple bilgisayarlarının ilk müşterisi olan Paul Terrell, bilgisayarı bizzat Steve Jobs'ın ellerinden teslim aldı.