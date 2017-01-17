Tekerlek Şeklinde PC Kasasının Aşama Aşama Üretimi!

Kasa üreticileri, yine akıllara durgunluk veren bir mimariye imza attı. Tekerlek şeklinde kasanın hangi garip zihinden, nasıl çıktığını merak ediyoruz.

Yaşı biraz geçkin teknoloji meraklıları belki hatırlar. Hıbır isimli mizah dergisinde, Zihni Sinir isimli bir bilim adamının karikatürleri mevcuttu. Kahkahalar atarak okuduğumuz karikatürler, Zihni Sinir'in birbirinden acayip icatlarını konu alırdı.

Silahlar, masalar, filler hatta şimdi de tekerlekler... Birileri kasa üreticilerine dur demeli. Kasa üreticilerinin amacı, dünyadaki tüm objeleri bilgisayar kasasına çevirmek mi, bilemiyoruz.

A.C.M.E.A. adındaki sistem, gelişmiş bir sıvı soğutma sistemine ve ilginç donanım kalemlerine sahip. Garip kasa, Macar Peter Bartos tarafından inşa edilmiş. Aslına bakarsanız, kasa uzaktan hiç de fena gözükmüyor ama böyle bir şeyi inşa etmenin, Macar bilişim uzmanının aklına nereden geldiğini merak ediyoruz.

Kasa üretilirken, şu aşamalardan geçti ve karşımıza, egzantrik bir ürün çıktı.

Jant, Jant Kapağından Ayrıldı

Kasa bileşenlerinin içine sığabilecek jant, jant kapağından ayrıldı.

Jant Boyandı

Jant, tasarıma uygun şekilde yeniden şekillendirilip boyandı.

Bilgisayar Bileşenleri Jantın İçine Yerleştirildi.

Donanım kalemleri ve soğutma sistemi artık yeterli genişlikteki jantın içine yerleştirildi.

Jant, Camla Kaplandı

Jant, şeffaf olması ve parçalarını gururla sunması amacıyla camla kaplandı.

Matkapla Cam Delindi ve Kablolama Gerçekleştirildi.

Matkapla cam delindi ve parçalar elektrik sistemine bağlandı.

Kasa, Mönitöre Bağlandı

Kasa, monitöre bağlanarak gerekli testler yapıldı.

Kasanın Arka Tarafı Şekillendi

Onca işlemden sonra, kasanın arkası böyle görüntülendi.

Son Dokunuş

Kasa, otomobil lastiğiyle kaplandı.

A.C.M.E.A.'nın donanım özellikleri tartışılabilir. Kasa ne kadar farklı gözükse de, bizce esas olan yeni nesil oyunları sorunsuzca çalıştırması.

A.C.M.E.A'nın Donanım Özellikleri:

Anakart: Asus Sabertooth Z97 Mark S

İşlemci: Intel i5 4690K

Ekran Kartı: Asus Strix GTX 970 SLI

PSU: Cooler Master V850

RAM: Avexir Core Sabranco 4 GB x 4

SSD: Kingston V Serisi