Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in 2017’nin sonbahar aylarında başladığı özür turu son sürat devam ediyor. Neredeyse 1 yıldır toplum karşısında sürekli özür dileyen Zuck, 87 milyon insanın kişisel bilgilerinin çalındığı Cambridge Analytica skandalından sona AB milletvekilleri karşısında konuştu.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook, reklamlardan daha çok gelir elde etmek adına hakkımızdaki her detayı öğrenen bir sisteme sahip. Son yıllarda ise reklam verenler için kullanılan bu bilgilerin o kadar da iyi korunmadığı anlaşıldı. ABD’deki 2016 Başkanlık seçimleri sırasında bir İngiliz araştırma şirketi olan Cambridge Analytica, basit bir anket uygulamasıyla 87 milyon kişinin kişisel bilgilerini çaldı. Bu bilgiler seçim kampanyalarını düzenlemek için kullanıldılar.

Facebook, verileri güvenli bir şekilde korumadığı için bu krizin asıl sorumlusu oldu. Mark Zuckerberg, daha önce kasırgaya uğrayan Porto Riko’daki canlı yayında güldüğü için başladığı özür turuna, veri ihlalleri için dilediği özürlerle devam etti. CEO’nun ilk adresi, geçtiğimiz ay toplam 12 saate yakın ifade verdiği ABD ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi ve ABD Senatosu olmuştu. Zuck’un yeni adresi ise neler söyleyeceğini önceden tahmin edebildiğimiz Avrupa Birliği oldu.

Brüksel’deki Avrupa Parlementosu milletvekillerinin karşısına halka açık ve canlı yayınlanan bir oturumda çıkan Zuck, AP Başkanı Antonio Tajani’nin sorularını yanıtladı. Sarışın konuşmasına özür dileyerek başladı, bunun bir hata olduğunu ve düzeltmeye çalıştıklarını söylerek devam etti.

Zuckerberg’in asıl vurgu yaptığı konu ise seçimlere yapılması muhtemel dış müdahalelerdi. Yine 2016’da düzenlenen ABD Başkanlık seçimleri sırasında Kremlin destekli Rus reklam ajanslarının Trump lehine reklamlar vermesi, o dönem gündeme oturmuştu. Facebook, ABD’nin iç siyasetine karışmak isteyen dış etmenlere alet olmuştu, bu durum seçim arifesinde olan tüm ülkelerde de gerçekleşebilirdi. Zuck, bir daha asla böyle bir durumun gerçekleşmeyeceğine dair sözler söyledi. Bu sırada parlemento, Rus destekli reklamlarla seçilen bir ABD başkanının varlığını unutmuş gibiydi.

Güvenlik alanındaki çalışanlarının sayısını 20 binin üzerine çıkartacaklarını söyleyen Zuck, elinde bulundurduğu bilgi imparatorluğu açısından pek çok ülke liderinden daha güçlü bir konumda. Nitekim bir liderin vatandaşları hakkında bilmediği her türlü istatistik onun elinde. Kendisine göre bu bilgileri korumak, daha fazla para kazanmaktan önemli bir hal aldı.

Ayrıca algı yönetimini kolaylaştıran yalan haberlere de değinen Zuck, neyin doğru neyin yanlış olup olmadığına Facebook’un karar vermeyeceğini açıkladı. Bunun için dış kaynaklı şirketlerle çalışacaklarını da sözlerine ekledi.