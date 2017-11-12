Göstere Göstere Para Kazan Telefon Uygulaması

Bir rus yazılımcı yaptığı telefon uygulamalarına kripto kazıcı yazılım ekleyerek, kullanıcıların telefonlarının mütemadiyen yazılımcı lehine dijital para kazmasını sağlıyor.

Botnet, arsız kullanıcıların zararlı yazılım yaymak, kripto para kazmak ya da diğer çeşit amaçları gerçekleştirmek için kullandıkları bilgisayarlardan oluşan topluluğa verilen isimdir. Bununla birlikte Rus yazılımcı Alexey Khripkov, geliştirdiği Android oyunları indiren kullanıcıların telefonlarında kripto para kazan bir adet ‘yasal’ bitcoin kazıcı yazılımı yaptığı iddiasında bulunuyor.

Khripkov bir dizi popüler Android oyunu yayınlamış bir yazılımcı. İşte bu oyunlardan para kazanmak için sıra dışı bir plan yapmış. Küçük seviyede alım satım işlemleri (oyun içi reklam v.b.) ya da doğrudan satmak yerine, müşterilerinin telefonlarını bitcoin kazma maksadıyla kullanmak gibi ‘ilginç’ bir planı var bu yazılımcının.

Forbes’le yaptığı bir röportajda kanun dışı hareket etmediğini söyleyen Khripkov, bu ‘botnet’i uygulamalarının içine yerleştirerek etik olmayan bir şey de yapmadığını iddia ediyor.

“Yaptığım botnet yasal. Yani binlerce cihazı kontrol etme imkanım var. Yasal olmayan botnetlerin yaptıkları gibi kötü şeyler yapmıyorum. Benim uygulamamda dijital para kazma işlemini kontrol edebilirsiniz. Eğer sorun yoksa, bu fonksiyonu aktif halde tutarsınız, yok eğer rahatsız oluyorsanız kapatabilirsiniz. Bu fonksiyonu kullanıcılardan gizlemiyorum. Dolayısı ile bütünüyle yasal.”

Khripkov yanlış bir şey yapmadığını iddia ediyor olmakla birlikte bazı siber güvenlik firmaları bu görüşte değiller. Üstelik bir çok antivirüs firması, dijital para kazma yazılımı içeren ‘Puzzles’ adlı oyunu bloke etmeye başladılar. Ixia bir blog mesajında, “Khripkov’un uygulamasında olduğu gibi bu tip yazılımlar, yeni nesil reklam içerikli yazılımlar olma özelliği gösteriyorlar. Binlerce kullanıcı sürekli biçimde yazılımcının menfaatine olmak üzere dijital para kazıyorlar” diyor.