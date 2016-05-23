Elon Musk’ın Los Angeles merkezli tünel açma şirketi Boring Company adına üretilen ve bizzat Musk tarafından pazarlanan alev silahı, büyük tartışmalara neden oldu. Eğlence amaçlı olarak üretildiğini vurgulayan Musk’a rağmen ABD’li bir siyasetçi, ürünün satışını yasaklatmak için girişimlerine başladı.

Yaşadığımız son on yılda, dünya çağında sosyolojik olarak tartışılan önemli bir konu var: Bireysel silahlanma. İnsanlar, bir şekilde çeşitli çevresel etmenlerden ve gün geçtikçe artan kaos ortamından çekindikleri için silahlanma yoluna gidiyorlar.

Yaptığı her girişimle insanlığın önemli problemlerine çözüm getirmeye çalışan Elon Musk, trafik sorununa çözüm bulmak için faaliyete geçirdiği tünel şirketi Boring Company’nin giderlerini finanse etmek için çeşitli ürünler piyasaya sürüyor. 2017 yılının sonlarına doğru şapka üretip satan Boring, satış temsilciğini sosyal medya hesapları üzerinde bizzat Musk’ın yürüttüğü 50 bin satış hedefine ulaştı.

Elon Musk, bir başka ürün planlayıp hayata geçireceğini duyurduğunda kimse bunun bir alev silahı olacağını tahmin etmemişti. Dahi girişimci her fırsatta bu silahın eğlence amaçlı olduğunu vurgulasa da sonuçta alev püskürten bir silahtı. Hatta Musk’ın gizliden gizliye bir “zombi kıyameti” planladığı bile konuşuldu.

20 bin adetlik satış hedefiyle ve 500 dolarlık etiketle piyasaya sunulan alev silahı, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki önemli bir siyasetçiden tepki topladı. Eyaletin Parlamenter meclis üyesi olan Miguel Santiago, Musk’ın alev silahının satışına engel olmak için bir yasal mevzuat hazırladığını duyurdu.

ABD’nin diğer 49 eyaletinde silahın yasal olarak satılabilmesi hala tartışma konusu oluyor. Boring Company’nin yaptığı açıklamalara göre silah, yasal sınırlara dikkat edilerek üretildi. Söz konusu yasal sınırlar ise Musk’ın aşağıdaki açıklamasında yer alıyor:

"ATF, alevli silahlarının menzilini 10 ft'den (yaklaşık 4 metre) daha kısa olması durumunda yasalara uygun olduğunu söylüyor. Tasarımımız maksimum eğlence ve minimum tehlikeli biçimdedir. Biftek bıçağından daha çok korkabilirim."

Ancak eyalet sistemi ile yönetilen ABD’nin yerel yönetimleri, ülke çapındaki yasal mevzuatlara uyum sağlamayarak kendi kurallarını koyabiliyorlar. Dolayısı ile Musk, Kaliforniya için her an yasa dışı bir silah üreten kişi olabilir.

Santiago, Boring Company'nin alevli silah satacağını duyunca bunun bir şaka olacağını düşünmüş. Gerçekleşmesi üzerine de Marvel evreninin yaratıcılarından olan Stan Lee’nin kaleminden bir Örümcek Adam göndermesi ile şu açıklamada bulundu:

“Çoğu Amerikalı gibi, Tesla'nın, PayPal'ın, SolarCity'nin ve Space X'in arkasındaki deha olan Bay Musk’tan korkuyorum. Stan Lee'nin hepimize öğrettiği gibi, "Büyük güç ile büyük bir sorumluluk gerektiriyor." Teknoloji ve buluşların topluma fayda sağladığı, ancak halka açıklanmadığı pek çok kurum ve kuruluş vardır. İnsanların sokaklarda askeri amaçlı üretilmiş tanklar veya zırh delici mühimmatlarla dolaşmalarına izin vermiyoruz. Alev silahına sahip birinin polislere ve itfaiyecilere yaşatacakları ve ortaya çıkaracağı toplumsal sorunlar konusunda düşünmek istemiyorum.”

Elon Musk, kısa bir süre önce yine Twitter hesabından 10.000 adet alev silahı sipariş edildiğini bildirdi.

Musk, Tesla’nın ürettiği ilk elektrikli otomobil olan Radster modeli kişisel aracını Şubat 2018’in ilk haftasında Mars’a göndermeyi planlıyor, aynı zamanda bir alev silahı satıyor. Tüm girişimlerinin yanında kendi aklınca yaptığı çılgınlıklar daha büyük yankılar uyandırmaya devam edecek gibi görünüyor.