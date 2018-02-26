Birinci Nesil Apple TV, iTunes Desteğini Kaybetmek Üzere!

Birinci nesil Apple TV, artık desteğini tamamen kaybetmek üzere. Eğer hala kullanıyorsanız, satın aldığınız içerikleri stoklamak için acele edin!

Eğer ilk nesil Apple TV'nizi güncellemeyi bıraktıysanız, artık kaldırmanız gerektiği gerçeği yaklaşmakta demektir. Apple, Apple TV kullanıcılarını ve medya yayıncılarını uyardı; 25 Mayıs'tan itibaren güvenlik güncellemeleri gereğince iTunes mağazası, artık yer almayacak. Bu da şu manaya geliyor; yeni içeriklere ulaşamayacak, satın aldığınız içerikleri tekrar edinemeyeceksiniz.

Bu değişiklik, yeni bir iTunes güncelleme detaylarında yer alıyor. Neyin değiştiği tam detaylı bir şekilde belirtilmese de, ilk nesil Apple TV dışında Windows XP ve Windows Vista kullanıcıları da iTunes'un içerik satın alma-indirme kısmına erişemeyecek. Daha önceden indirilmiş içerikler ise oynatılabilecek. Ama yeni almış olduğunuz içerikleri 25 Mayıs'tan sonra bilgisayar için en az Windows 7 çalıştıran bir cihazdan, Apple TV içinse en az 2.nesil veya daha yeni bir cihazdan indirebileceksiniz.

Şu an hala aynı adı taşımasına rağmen ilk nesil Apple TV, şu ankinden oldukça farklı bir mimariye sahipti. İlk çıktığı 2007 yılında, ev tipi internet ile TV programları ve filmleri izleyebilmek pek sağlıklı olamamıştı. Bu yüzden, yayınların indirilip sonra tekrar izlenebilmesi için 40 GB'lık hard disk (daha sonrasında 160 GB'a kadar çıkan) vardı.

2010 yılına geldiğimizdeyse, Apple, ikinci nesil Apple TV'yi piyasaya sürdü. Bu sefer hard disk yerine daha düşük kapasiteli olan ama daha hızlı olan flaş depolama teknolojisini kullandı. Apple'ın şu an kullandığı tasarım diline benzer bir şekilde, bu sefer hızlı internet bağlantılarına daha elverişli bir cihaz üretti.

Bu mimari, 2017 Eylül'de piyasaya sürülen 5.nesil 4K Apple TV dahil olmak üzere son güncellemelerle günümüze kadar geldi.Eylül 2015'te ise 1.nesil Apple TV, Apple'ın kendi sitesinde "eski" kategorisinde yer aldı ve destek hizmetlerini durdurdu. İki yıl sonra da iTunes'un 12.7 versiyonu ile senkronizasyon ve akış sağlama yeteneği de son buldu. Sözün özü, 1.nesil Apple TV kullanıyorsanız ve kullanmaya devam edecekseniz, en kısa sürede satın almış olduğunuz içerikleri indirip arşivlemenizi öneririz.