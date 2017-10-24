Google Lens'in Ön Sürümü Pixel Telefonlar İçin Yayınlandı!

Google'ın kamera uygulamasını arama motoruna dönüştüren teknolojisi Google Lens'in ön sürümü, birinci nesil Pixel cihazlar için yayınlandı.

Google Lens’i ilk kez bu yılın başlarında Google’ın düzenlediği I/O 2017 konferansında görmüştük. Yapay zeka ile kamerayı birleştiren bu muhteşem teknolojinin 2018’in başında Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL’a geleceğini zaten biliyorduk. Fakat görünüşe göre Google, birinci nesil Google Pixel'lere Google Lens'i daha erken getirecek.

Reddit’te ortaya çıkan görsellere göre Google, Pixel kullanıcılarını Google Fotoğraflar’ın 3.7 sürüm güncellemesi ile birlikte Google Lens ön sürümünü denemeye davet etti. Fakat bu davet uygulamayı güncelleyen tüm Pixel kullanıcılarına gitmedi.

Hepsi bu kadar da değil; Google’ın Google Lens’i, Google Asistan’ın bir parçası olarak tüm Android kullanıcılarına sunması bekleniyor. (Her yer ‘Google’ dolduğu için Google adına ben ‘Google Özür’ diliyorum.) Google Lens ile birlikte kamera uygulamaları, belki de ilk kez ‘anı yakalamak’tan fazlasına yarayacak ve bir arama motoruna dönüşecek.