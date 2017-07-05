18 Mayıs 2017 tarihinde paylaşılan video, 11 milyon kez paylaşım ve 350 milyona yakın izlenme sayısıyla tüm zamanların en fazla etkileşim alan videosu oldu.

Hepimiz video izlemeyi ve de paylaşmayı seviyoruz. Facebook da bu konu üzerinde çok duruyor ve söz konusu platformu daha da geliştirmek adına sürekli yenilikler getiriyor. Rakamlara baktığımızda da bunu görebiliyoruz; örneğin eskiden fotoğraf ve yazı şeklinde yapılan paylaşımlar hep üst sıralardaydı. Şimdi ise altlardan gümbür gümbür gelen bir ‘video’ durumu var. Peki Facebook’ta bu zamana kadar en çok izlenen videonun hangisi olduğunu biliyor musunuz?

İlk başta tahmin edecek olsaydınız, herhalde uzun yıllar önce paylaşılan bir video olduğunu düşünürdünüz. Fakat sandığınız gibi değil, hatta oldukça şaşırabilirsiniz.

Aşağıda izlediğiniz video, 18 Mayıs 2017 tarihinde, Blossom isimli bir sayfa tarafından paylaşıldı. Ve nispeten kısa süre önce paylaşıldığını söyleyebileceğimiz bu video, inanılmaz izlenme ve paylaşımlarına sahip olarak Facebook’un tüm zamanlardaki en fazla izlenen videosu olmayı başardı.

İzlediğiniz üzere dolapların içini düzenleme konusunda bazı püf noktalarına değinen video, tahmin ediyorum ki unvanını sürdürmek adına bundan sonra da izlenme ve paylaşım sayılarını arttırmaya devam edecek.