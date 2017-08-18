Birkaç Hafta Önce Bölünen Bitcoin, Tekrar Bölünüyor!

Bu ayın başında bölünerek iki farklı şekilde işlem görmeye başlayan Bitcoin, ikinci kez bölünüyor.

Segwit2x adındaki yeni projeyi hizmete sunmayı hedefleyen geliştiriciler, yapılacak bölünmenin önümüzdeki Kasım ayında olacağını belirttiler.

Bitcoin bölünmüş ve Bitcoin Cash olarak ikinci bir sanal para ortaya çıkmış, kripto para destekçileri ise bu durumu eleştirmişlerdi. Segwit2x, işte bu sorunu çözecek üçüncü bir yol olarak gösteriliyor. Plana göre göre 494,784 blokunda bir ila iki megabyte arasında yeni bir bitcoin bloku oluşturulması hedefleniyor.

Bitmain’in aralarında olduğu 50’den fazla girişim, ikinci bölünmenin ilkine göre daha etkili olabileceğini düşünüyor.

Üçüncü bir bitcoin versiyonunun çıkmasına artık kesin gözle bakılıyor. İlk bölünme Bitcoin’e çok iyi yaramış ve haberlerin internete düşmesiyle Bitcoin, 4 bin 450 dolar seviyesinde işlem görmeye başlamıştı. Bitcoin Cash ise 300 dolar seviyesinde olmasına rağmen sanal para piyasasının en değerlileri sıralamasına 3. sıradan giriş yapmıştı.

İlk bölünmeye şüpheyle yaklaşılmış olsa da piyasalar gösteriyor ki Bitcoin, bundan oldukça karlı çıktı. Bakalım ikinci bölünmeyle birlikte neler gelişecek.